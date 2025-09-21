Raspos Kraftakt bringt das Remis

Umkämpfte Angelegenheit: Am Ende trennen sich Raspo Brand und der SV Eilendorf 2:2. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Mit dem Remis im Derby gegen den SV Eilendorf (2:2) bleibt Fußball-Landesligist Raspo Brand weiterhin unbesiegt. Auch wenn ein Brander Kraftakt im zweiten Durchgang nötig war, um die Serie zu erhalten.

Denn 69 Minuten drohte den Gastgebern die erste Saisonniederlage, bis der Brander Ausgleich doch noch fiel und zwei Gegentreffer aufgeholt waren. Untröstlich über das Remis schien dagegen SVE-Trainer Jasmin Muhovic zu sein. „Wir waren dem 3:0 sehr nahe, und dann fielen diese vermeidbaren Raspo-Tore doch noch“, sagte der über das Ergebnis enttäuschte Gästecoach. Eine Halbzeit lang wirkten die Gäste aus dem Nachbardorf etwas cooler als die Gastgeber. Auch wenn Brand-Stürmer Delany Arigbe eine Riesenchance zum 1:0 nach 90 Sekunden Spielzeit ausgelassen hatte. Nur eine Viertelstunde dauerte es, bis der Eilendorfer Topstürmer Tim Beckers erstmals zuschlug. Er lief seinem Gegenspieler auf und davon und überwand auch Keeper Daniel Bräuer zum 1:0 (15.).

Nur zwei Minuten später verpasste Ben Bühl mit einem trockenen Schuss den zweiten Treffer. Immer wieder musste Raspo-Trainer Daniel Formberg seine Leute von außen ermahnen: „Spielt ruhiger." Die clevere Spielweise des SVE trug auch in der zweiten Hälfte Früchte, obwohl nun Brand deutlich besser und entschlossener im Spiel war. Erneut Tim Beckers war mit einem „Tor des Monats" zur Stelle, als er den Ball aus 18 Metern von links in den rechten Winkel zauberte.