Raspo Uetersen abgemeldet: „Trifft uns selbst am härtesten" „Leider sind alle Versuche, Spieler zu gewinnen, fehlgeschlagen“

Die Winterpause geht so langsam aber sicher auf ihre Schlussphase zu. Damit auch die sogenannte Vorbereitungszeit auf die Rückrunde. Die Spieler werden auf den zweiten Teil der Saison eingeschworen und dafür fit gemacht. Von Tag zu Tag steigt bei den Meisten die Freude, dass die Spiele in einer Woche wieder anlaufen. Doch beim Landesligisten Rasensport Uetersen ist das nicht so. Denn wie der Vorstand am späten Donnerstagabend verkündete, wird Raspo ab sofort nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen.