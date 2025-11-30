Raspo überrollt Fliesteden in gut 30 Minuten

Erst der Doppelschock, dann die Befreiung: Fußball-Landesligist Raspo Brand tat sehr viel dafür, dass seine Zuschauer bei „usseligem“ Wetter nicht froren. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg Spiel und Ergebnis, 6:2 schickte der Gastgeber den Tabellenfünften SC Fliesteden nach Hause.

Der ehemalige Dürener Vincent Geimer mit einem sehenswerten Freistoß (23.) und Bilal Chamaa (30.) brachten die Gäste 2:0 in Führung. In der letzten halben Stunde der Partie schafften es die Brander noch, die Wende zu vollziehen. Delany Arigbe mit vier Toren (72., 87., 90., 90.+3) sowie Albert Korotaev (64.), und Abdessamad Ahkkeraz (81.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

„Die erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen, dafür haben wir Fliesteden aber nach der Pause überrollt“, sah Raspo-Trainer Daniel Formberg dem Spiel mit sehr gemischten Gefühlen hinterher: „Gut, dass es uns gelungen ist, noch drei Gänge hochzuschalten.“

