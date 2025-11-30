 2025-11-28T07:03:18.113Z

Spielbericht
Raspo Brand hatte Fliesteden zu Gast. (Symbolbild)
Raspo Brand hatte Fliesteden zu Gast. (Symbolbild) – Foto: Colourbox

Raspo überrollt Fliesteden in gut 30 Minuten

Fußball-Landesliga: Raspo Brand gewinnt nach schwacher erster Halbzeit noch mit 6:2 gegen Fliesteden.

LL Mittelrhein St. 2
DJK RS Brand
Fliesteden

Erst der Doppelschock, dann die Befreiung: Fußball-Landesligist Raspo Brand tat sehr viel dafür, dass seine Zuschauer bei „usseligem“ Wetter nicht froren. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg Spiel und Ergebnis, 6:2 schickte der Gastgeber den Tabellenfünften SC Fliesteden nach Hause.

Der ehemalige Dürener Vincent Geimer mit einem sehenswerten Freistoß (23.) und Bilal Chamaa (30.) brachten die Gäste 2:0 in Führung. In der letzten halben Stunde der Partie schafften es die Brander noch, die Wende zu vollziehen. Delany Arigbe mit vier Toren (72., 87., 90., 90.+3) sowie Albert Korotaev (64.), und Abdessamad Ahkkeraz (81.) trugen sich in die Torschützenliste ein.

Gestern, 14:30 Uhr
DJK Rasensport Brand
DJK Rasensport BrandDJK RS Brand
SC Fliesteden 1931
SC Fliesteden 1931Fliesteden
6
2
Abpfiff

„Die erste Halbzeit hat mir gar nicht gefallen, dafür haben wir Fliesteden aber nach der Pause überrollt“, sah Raspo-Trainer Daniel Formberg dem Spiel mit sehr gemischten Gefühlen hinterher: „Gut, dass es uns gelungen ist, noch drei Gänge hochzuschalten.“

