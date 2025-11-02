Raspo teilt zum sechsten Mal die Punkte

Bereits zum sechsten Mal in dieser Spielzeit teilte sich Raspo Brand mit dem Gegner in der Fußball-Landesliga die Punkte. Bei Viktoria Glesch-Paffendorf kam das Team von Trainer Daniel Formberg nicht über ein 2:2 hinaus. „Keine von beiden Mannschaften ist über das Ergebnis glücklich“, gab Raspos Coach zu Protokoll.

Sein Team spielte 60 Minuten nicht gut. Zur Pause führte der Gegner nach Toren von Joel Zolana (9.) und Ahmet-Emin Sen (28.) mit 2:1. Dazwischen erzwang Brand ein Eigentor von Ibrahim Jeng (23.). Formbergs Elf blieb im Spiel, da einmal die Latte einem weiteren Treffer für Glesch im Weg stand.

Kurz vor Ende, die Viktoria spielte nach einer Gelb-Roten Karte in Unterzahl (71.), gab es einen Foulelfmeter für die Gäste. Felix Haupts sicherte aus elf Metern den Punktgewinn (90.+1). Im weiteren Verlauf der Nachspielzeit vergab Brand noch eine hundertprozentige Torchance. In der Unentschieden-Statistik bleibt man somit ungewollt unangefochten die Nummer eins.

