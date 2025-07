Raspo startet mit Rückenwind in die Vorbereitung

Formberg weiß sein Team dabei in den besten Händen, wie er vor dem Abflug in Richtung östliches Mittelmeer betonte. Co-Trainer Maurice von Berg und Harald Juntersdorf leiten die Mannschaft während seiner Abwesenheit federführend an. „Ich vertraue Maurice und Harry zu 100 Prozent und kann beruhigt in den Urlaub fahren. Außerdem habe ich ja mein Handy dabei …“, unterstrich der 45-Jährige, der in seine achte Saison als Chefcoach von Raspo geht, wobei er in der Spielzeit 2022/23 berufsbedingt eine Pause eingelegt und nur bei drei Partien ausgeholfen hatte.

Die vergangene Runde schlossen die Brander auf Tabellenplatz sieben ab, was gleichbedeutend mit der besten Platzierung der ersten Mannschaft in der Vereinsgeschichte war. Vor allem die zweite Hälfte bleibt in Erinnerung, denn Raspo sicherte sich hinter dem SV Eilendorf Platz zwei der Rückrundentabelle. „Wir haben uns ganz gut gesteigert. In der Rückrunde haben wir einige Highlights gesetzt und waren sehr stabil unterwegs“, lobte Formberg seine Schützlinge, die am vergangenen Sonntag wieder die gemeinsame Trainingsarbeit aufgenommen haben. „Die Jungs haben aber bereits zehn Tage lang individuelle Laufeinheiten absolviert“, verdeutlichte der Coach.