Raspo schlägt auch das Schlusslicht und träumt vom Triple

Zweikampf um den Ball: Brands Amir Jaidi (r.) hat in dieser Szene das Nachsehen. – Foto: Lars Brepols

Für Raspo Brand hätte die Englische Woche kaum besser laufen können. Auf den 1:0-Erfolg bei den Sportfreunden Uevekoven ließ die Mannschaft von Trainer Daniel Formberg ein 1:0 im Kreispokal-Halbfinale bei Concordia Oidtweiler folgen. Zum Abschluss setzte sich der Fußball-Landesligist am Sonntag in der Meisterschaft mit 2:0 gegen Schlusslicht Viktoria Glesch-Paffendorf durch.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Formberg nach der Begegnung gegen Glesch-Paffendorf: „Am Ende war es ein verdienter Sieg gegen einen Gegner, der sich nicht aufgegeben hat. Wir hätten es in der zweiten Halbzeit deutlicher gestalten können“, resümierte der 46-Jährige, der sein Traineramt nach der Saison an seinen Nachfolger Jerome Janßen übergeben wird (wir berichteten). „Es war kein besonders schönes Fußballspiel, aber wir haben wieder zu null gespielt und sind damit auch nächstes Jahr in der Landesliga dabei. Daher sind wir sehr zufrieden.“

Bei 15 Punkten Vorsprung und einem um 35 Tore besseren Torverhältnis gegenüber Viktoria Arnoldsweiler, das den ersten Abstiegsplatz belegt, ist Raspo der Klassenerhalt bei nur noch fünf ausstehenden Partien praktisch nicht mehr zu nehmen.

Die Viktoria, die in der kommenden Saison einen Neuanfang in der Kreisliga A plant, zeigte von Beginn an Moral und lieferte den Brandern über weite Strecken ein Duell auf Augenhöhe. Erst in der Schlussphase des ersten Durchgangs erspielten sich die Hausherren die ersten nennenswerten Chancen der Partie durch Delany Arigbe (36.) und Nils Küppers (37.).

Brander erhöhen Druck und machen alles klar

Zur zweiten Halbzeit nahm Formberg einen Dreifachwechsel vor. Alan Graf, Catalin-Ionel Pintea und Abdessamad Akherraz sollten die Offensive beleben. Und tatsächlich war es Graf, der Arigbe in der 53. Minute in Szene setzte. Der Stürmer bugsierte den Ball mit der Innenseite an den rechten Pfosten, von dort sprang er ins Netz – 1:0. Die Gäste schüttelten sich kurz und erspielten sich in der Folge sogar ein leichtes Übergewicht, ohne jedoch vor dem Brander Tor wirklich gefährlich zu werden.

In der Endphase drängten die Gastgeber auf die Entscheidung: Zunächst scheiterten Arigbe und Moritz Uellendall am gut reagierenden Glescher Keeper (76., 77.), ehe Akherraz nach einer Flanke von Felix Haupts per Kopf zum 2:0-Endstand traf.

„Wir können uns noch das Triple holen: Stadtmeister in der Halle, Stadtmeister draußen, und den Kreispokal können wir auch noch gewinnen. Und die Klasse haben wir jetzt fünf Spieltage vor Schluss gehalten“, betonte ein erleichterter Daniel Formberg nach dem Schlusspfiff.

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