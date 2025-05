Raspo entführt die Punkte

Ab Mitte der ersten Hälfte nahm das Offensivspiel der Gäste Formen an. „Wir hatten so viele Situationen, wo Feuer im Spiel war“, sah Gästecoach Daniel Formberg gute Aktionen, aber der letzte Pass kam nicht an. Kurz vor der Halbzeit hatte er aber Grund zum Jubeln. Delany Arigbe setzte sich im Zweikampf energisch gegen Veli Cebe durch. Durch einen Querball war der zweite Dürener Innenverteidiger aus dem Spiel genommen und Catalin-Ionel Pintea erzielte das 1:0 (41. Minute).

Die zweite Halbzeit war torchancenärmer, aber nicht uninteressanter. Formberg wies seine Spieler an, Räume zuzulaufen, was sie auch konsequent taten. Unzufriedenheit kam bei den Dürenern auf, denn weder das „Klein-Klein-Spiel“ noch die langen Diagonalbälle führten zum Erfolg. Der Ausgleich fiel vom Elfmeterpunkt. Nach einer Ecke wurde SVK-Spieler Junhui Lee von Pascal Schneider getroffen. Naki verlud Keeper Albrecht zum 1:1 (64.).

Der SVK wollte den Sieg und Coach Formberg gab seinen Jungs in der zweiten Trinkpause mit auf den Weg, dass sich noch eine Gelegenheit bieten würde. Diese kam in der 77. Minute. Schneider scheiterte mit seinem Schuss zwar an Torwart Tobias Werres, im Nachschuss traf aber Nils Küppers. Als die neunminütige Nachspielzeit überstanden war, liefen die Gästespieler zu ihrem Keeper. „Wir haben im Verbund verteidigt und eine hervorragende Torwartleistung gehabt“, gab es von Formberg zurecht das Lob. In der Schlussphase war erneut auf Keeper Albrecht Verlass, der einen Schuss von Gerard Sambou mit der rechten Hand an die Latte lenkte.

