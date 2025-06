Umkämpft: Eintracht Verlautenheide (in Blau) und Raspo Brand lieferten sich einen intensiven Schlagabtausch mit dem besseren Ende für Raspo. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Raspo Brand wird zum Meistermacher Das Formberg-Team schlägt Verlautenheide mit 2:1 und erwartet am letzten Spieltag der Fußball-Landesliga den neuen Spitzenreiter Sportfreunde Düren Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Verlautenh. DJK RS Brand

Raspo Brand wird zum Meistermacher. Die Konstellation an den letzten beiden Spieltagen in der Fußball-Landesliga ist eine ganz besondere: Am Sonntag waren die Brander bei Spitzenreiter Eintracht Verlautenheide zu Gast und stürzten diesen mit einem 2:1 (2:1)-Sieg von der Tabellenspitze der Fußball-Landesliga. Am kommenden Sonntag kann das Team von Daniel Formberg aber der Eintracht Schützenhilfe leisten, doch noch Platz eins und den damit verbundenen Mittelrheinliga-Aufstieg zu verwirklichen. Denn dann gastiert der neue Spitzenreiter Sportfreunde Düren, der am Sonntag Glesch-Paffendorf mit 4:1 bezwang, bei Raspo.

Aufstiegstraum zerstört? „Unser Anspruch ist, dass wir in der nächsten Woche mit der gleichen Haltung auf den Platz gehen und versuchen, auch das letzte Heimspiel zu gewinnen“, sagte Formberg nach dem Abpfiff im Kreis seiner Spieler und verdeutlichte: „Wir wollen uns nicht nachsagen lassen, dass wir nicht gegen beide Gegner versucht hätten, unser Bestes zu geben.“ Denn kaum war der Schlusspfiff verklungen, gab es doch einige böse Worte in Richtung des Raspo-Coaches, dessen Team Verlautenheides Aufstiegstraum möglicherweise zerstört hat. Denn die Eintracht hat nun einen Punkt Rückstand auf die Sportfreunde und muss am letzten Spieltag bei Viktoria Arnoldsweiler siegen und zugleich auf einen Sieg von Raspo hoffen.

Heute, 15:00 Uhr Eintracht Verlautenheide Verlautenh. DJK Rasensport Brand DJK RS Brand 1 2 Abpfiff Es war ein umkämpftes, intensives Spiel mit einem Plus an Ballbesitz und Chancen auf Seiten der Gastgeber, die versuchten, hoch zu pressen, was auch in der Anfangsphase sehr gut gelang. Eine weite Hereingabe von rechts fand Lucas Marso, doch sein Schuss wurde noch knapp abgewehrt. Doch nach der folgenden Ecke erzielte Dennis Dahmen (19.) das 1:0 für Verlautenheide. Es lief, denn das Team von Dennis Buchholz versuchte sofort nachzusetzen. Doch nach einem Freistoß von Felix Haupts (25.) hatte Eintracht-Keeper Maximilian Kirch zwar noch die Fingerspitzen dran, konnte den Einschlag aber nicht verhindern - 1:1. In der Folge war die Partie offen, mit mehr Ballbesitz bei Verlautenheide, aber schnellem Umschaltspiel der zielstrebigen Gäste. Verlautenheides Onur Baslanti (33.) kam nach einer schönen, mit Beifall bedachten Aktion nicht richtig zum Abschluss, auf der Gegenseite ging nur zwei Minuten später ein Kopfball von Delany Arigbe nur knapp vorbei. Doch zwei Minuten später machte sich Entsetzen unter den Fans der Gastgeber breit: Arigbe lenkte den Ball mit einer weiten Flanke auf Pascal Schneider (39.), der das 2:1 für die Gäste erzielte.