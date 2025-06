Raspo Brand wird U17-Bezirksliga-Meister!

Das Meisterstück der Brander Jungs stand sinnbildlich für die Saison: zu Beginn ein wenig Eingewöhnungszeit gebraucht, um dann immer besser reinzukommen und kurz vor Schluss mit einer sagenhaften zweiten Hälfte bis ganz an die Spitze durchzustarten!

Und genauso lief auch das Finale um die Meisterschaft in der U17-Bezirksliga zwischen dem Tabellenführer SVE und den gastierenden Herausfordern aus Brand. In den ersten zehn Minuten fand vor allem die Heimmannschaft den Weg in den gegnerischen 16er und startete direkt mit zwei guten Chancen! Die Brander überstanden diese jedoch - auch dank des stark aufgelegten Keepers Valentin Schaper - schadlos und kämpften sich nach der Anfangsviertelstunde stark ins Spiel zurück. Eine erste gute Chance der Jungs von der Wolferskaul konnte nur durch einen Trikotzupfer 17m vor dem Tor gestoppt werden und fortan fanden die Jungs immer besser ins Spiel. Bis zur Halbzeit standen dann beide Mannschaften gut und ließen nur wenig Torchancen zu.