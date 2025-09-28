Raspo Brand verliert die Partie in der 95. Minute

„Wir haben in einer Woche die Extreme des Fußballs erlebt“, sagte Raspo-Trainer Daniel Formberg am Sonntagabend nach der 1:2-Niederlage in der Fußball-Landesliga in Hürth. Im Mittelrheinpokal am Mittwoch hatte Brand nach 1:4-Rückstand einen Last-Minute-Sieg gegen Teutonia Weiden gefeiert, beim Spitzenteam aus Hürth kassierte die Mannschaft nun in der Nachspielzeit das 1:2.

Dabei hatte Raspo zur Halbzeit sogar geführt, was Formberg jedoch als schmeichelhaft bezeichnete. Seine Mannschaft war im ersten Durchgang unter Druck geraten, hatte etwas Glück und einen Konter in der 36. Minute, den Leo Kleiber zum 0:1 vollendete.

„In der zweiten Halbzeit haben wir dann sehr gut gespielt und sehr gut verteidigt“, so der Brander Trainer. Erst in Minute 85 schaffte der Favorit den Ausgleich nach einer Ecke. Dominik Fetzner traf. „Das 2:1 ist sehr gut gemacht“, räumte Formberg ein. Manuel Kabambi flankte den Ball aus vollem Lauf, per Dropkick vollendete Felix-Benedict Neuhäuser zum 2:1 (90. + 5). Raspo steht nach der ersten Saisonniederlage auf Platz neun der Tabelle, für Hürth war es der vierte Sieg im vierten Spiel.

