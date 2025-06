Raspo Brand lotst sechs Neuzugänge an die Wolferskaul

Raspo Brand treibt seine Kaderplanung für die neue Landesliga-Saison voran und präsentiert sechs Neuzugänge, die das Team in der Tiefe wie in der Breite verstärken sollen. Mit einer gelungenen Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial verfolgt der Verein konsequent sein Ziel, sich dauerhaft in der Landesliga zu etablieren.