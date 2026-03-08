Raspo Brand holt ein 0:3 auf

Es war ein völlig verrücktes Spiel in Brand am Sonntagnachmittag. Oder wie es Raspo-Trainer Daniel Formberg ausdrückte: „Das war Zirkus.“ Und so richtig freuen konnte sich Formberg über den Punktgewinn beim 3:3 gegen Kurdistan Düren auch nicht, dabei hatte sein Team ein 0:3 aufgeholt.
In Halbzeit eins lief alles für die Gäste. Raspo zeigte sich offensiv harmlos, kam oft zu spät in die Zweikämpfe. Ganz anders Kurdistan Düren. Die Mannschaft von Siyar Tan spielte schnell nach vorne und war vor allem über Winterneuzugang Bryant Baidoo stets brandgefährlich. Baidoo hatte dann auch nach wenigen Minuten die erste Großchance für die Gäste, Finn Albrecht parierte jedoch stark.
Die Hausherren fanden in den ersten 30 Minuten offensiv fast gar nicht statt, in Minute 28 sollte sich das rächen. Baidoo dribbelte in den Strafraum, Raspos Leo Kleiber wollte den Ball wegspitzeln und traf in den Winkel des eigenen Tores. Nur vier Minuten später rollte der nächste Angriff in Richtung Brander Tor, die Abwehr scheiterte bei sämtlichen Klärungsversuchen und Baidoo drückte das Leder über die Linie.
Das 0:3 war sinnbildlich für die gesamte erste Hälfte. Kurdistan eroberte den Ball, Baidoo enteilte der gesamten Raspo-Hintermannschaft und schob überlegt ein (35.).
In der Pause setzte Daniel Formberg dann ein Zeichen und tauschte gleich fünf Spieler aus. „Bis auf den Torwart, der nichts dafür konnte, hätte ich alle auswechseln können, sagte er nach dem Spiel. Und es schien zu fruchten. Plötzlich gewann Raspo die meisten Zweikämpfe und erarbeitete sich Chancen im Minutentakt. Bis zur 65. Minute blieben diese ungenutzt, dann traf der eingewechselte Abdessamed Akherraz. Bis zur 74. Minute hatte Raspo ausgeglichen, da auch Nils Küppers und Tobias Achterberg trafen.
Zum Ende hin hätten beide Teams den Lucky Punch setzen können, es blieb jedoch beim 3:3. „Das ist eine gefühlte Niederlage“, sagte Ayhan Gündogdu, Dürens Sportlicher Leiter.
Die weiteren Partien am Sonntag:
Lich-Steinstraß - Zülpich 0:1 (0:1): 0:1 Große (30.)
Glesch - Breinig 0:1 (0:0): 0:1 Mbuyi (76.)
Hürth - SV Eilendorf 2:1 (2:0): 1:0 Kabambi (3.), 2:0 Fortes (45.+3), 2:1 Diedrichs (54.), Gelb-Rot: Schmitz (Hürth, 90.+2)
