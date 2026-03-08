Raspo Brand holt ein 0:3 auf In der Fußball-Landesliga trennen sich das Team von Daniel Formberg und Kurdistan Düren 3:3. In der Halbzeit setzt der Raspo-Coach mit einem Fünfachwechsel ein Zeichen. von Tobias Röber · Heute, 21:15 Uhr · 0 Leser

Bringt neuen Schwung und erzielt das 1:3: Abdessamed Akherraz von Raspo Brand (in Grün) in der Partie gegen den SV Kurdistan Düren (in Weiß). – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Es war ein völlig verrücktes Spiel in Brand am Sonntagnachmittag. Oder wie es Raspo-Trainer Daniel Formberg ausdrückte: „Das war Zirkus.“ Und so richtig freuen konnte sich Formberg über den Punktgewinn beim 3:3 gegen Kurdistan Düren auch nicht, dabei hatte sein Team ein 0:3 aufgeholt.

In Halbzeit eins lief alles für die Gäste. Raspo zeigte sich offensiv harmlos, kam oft zu spät in die Zweikämpfe. Ganz anders Kurdistan Düren. Die Mannschaft von Siyar Tan spielte schnell nach vorne und war vor allem über Winterneuzugang Bryant Baidoo stets brandgefährlich. Baidoo hatte dann auch nach wenigen Minuten die erste Großchance für die Gäste, Finn Albrecht parierte jedoch stark. Die Hausherren fanden in den ersten 30 Minuten offensiv fast gar nicht statt, in Minute 28 sollte sich das rächen. Baidoo dribbelte in den Strafraum, Raspos Leo Kleiber wollte den Ball wegspitzeln und traf in den Winkel des eigenen Tores. Nur vier Minuten später rollte der nächste Angriff in Richtung Brander Tor, die Abwehr scheiterte bei sämtlichen Klärungsversuchen und Baidoo drückte das Leder über die Linie.