Raspo Auswärtssieg kommt zu spät

In der Kreisliga Osnabrück - Staffel B - sind alle wichtigen Entscheidungen gefallen. Es geht noch um die Verbesserungen der Platzierungen. Der BSV Holzhausen ging beim SV Hellern in der ersten Minute in Führung, kassierte kurz vor der Pause den Ausgleich und eine rote Karte. Trotz Unterzahl siegte die Mannschaft mit 3:1 beim SV Hellern, der sein drittes Spiel in Folge verloren hat. Der SuS Buer gewann auch in der Höhe verdient mit 4:0 bei BW Schinkel, dem scheinbar im Augenblick überhaupt nichts mehr gelingt. Der bereits als Absteiger feststehende SV Rasensport überraschte mit einem 3:2-Auswärtssieg beim TUS Glane.

"Mit der nahezu ersten Aktion gehen wir in Führung und starten entsprechend perfekt ins Spiel. Mit zunehmender Dauer wurde das Spiel dann aber ausgeglichener. Der Wolkenbruch, die daraus resultierenden Platzverhältnisse und einige umstrittene Aktionen bzw. Entscheidungen haben dann ganz gut leben in die Bude gebracht. Für die Art und Weise wie wir mit dem Platzverweis und den Verhältnissen dann in der zweiten Hälfte umgegangen sind, muss ich den Jungs ein ganz dickes Kompliment aussprechen. Wir haben nahezu nichts zugelassen und offensiv immer wieder Nadelstiche gesetzt. Das war heute eine Topleistung und verdiente drei Punkte," lautete das Fazit von Dennis Lauxtermann (BSV Holzhausen).

"Nach schwachen ersten 15 Minuten übernehmen wir im strömenden Regen die Spielkontrolle und sind besser im Spiel. Verdient machen wir das 1:1 und der Gegner bekommt eine rote Karte. In der zweiten Halbzeit stellte sich Holzhausen tief und gingen auf Konter, was sie gut machen. Ich glaube für uns wäre es tatsächlich besser gewesen im 11 gegen 11 zu spielen. denn so verlieren wir das Spiel," sagte uns Coach Felix Zimmermann (SV Hellern).

BW Schinkel - SuS Buer 0:4 (0:1)