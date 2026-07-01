Raspo 2. Aufstieg? Ehrlich: Aufstieg!

Als im Sommer 2025 klar wurde, dass die Bundesdruckerei eine Außenstelle in Lammersdorf errichtet hat, um im Sinne einer nachhaltigen Fiskalpolitik gefühlt die halbe Landesliga nach Lammersdorf zu locken (natürlich: auch der guten Eifler Luft wegen), war es allen ambitionierten Teams in der Kreisliga B2 klar, was es maximal zu erreichen galt: Erster in der Tabelle derer, die es mit sportlicher Entwicklung versuchen und damit halt Zweiter hinter Lammersdorf. Und dann regelmäßig ein Kerzchen anzünden und darauf hoffen, dass in diesem Jahr die Sterne so stehen, dass der Fußballgott und seine an Komplexität nicht zu überbietende FVM-Spielordnung dem Tabellenzweiten ein alle Jubeljahre vorkommendes Relegationsspiel erlauben würde.

Wirklich ein ungewöhnlicher Montag-Morgen. Jetzt erst mal ‚nen Kaffee und dann mal sehen, ob der Kopf in der Lage ist, auch was für Fupa zu schreiben.

Sportlich geil ist anders.

Und daher an dieser Stelle stellvertretend ein fettes Dankeschön an die Jungs vom SV Nordeifel, dem FV Eschweiler, Eintracht Kornelimünster, GW Lichtenbusch, FC Roetgen II und der SG Monschauer Land, die mit und gegen die Zweite von Raspo in dieser Saison wirklich tolle Kreisliga-B-Spiele abgeliefert haben.

Quotienten, Koeffizienten und die Rechnerei

Tja, und dann wurde im Frühjahr 2026 die Wahrscheinlichkeit immer größer, dass meine Investitionen in das Ankurbeln der Kerzchen-Industrie vielleicht einen Return bringen würden. So ganz habe ich es immer noch nicht verstanden. Aber irgendwie haben genug Mannschaften „oben“ zurückgezogen (vermutlich, weil deren lokale Niederlassungen der Bundesdruckerei den Betrieb eingestellt hatten) und so gab es eine Sogwirkung bis runter in die Kreisliga.

Für Raspo war die Konstellation klar: Wenn der Quotient aus Koeffizient und Radius eines mittelmäßig aufgepumpten Kreisliga-Spielballs für den Zweitplatzierten der Kreisliga A größer ist als der von – wochenweise schwankend – mal zwei, mal drei, mal vier Zweitplatzierten der anderen Kreisligen im Verband, dann wird es ein Relegationsspiel geben. Aha.

Und so wurde dann sonntags zunächst dem SV Eilendorf 2 und dann dem FC Eschweiler fett die Daumen gedrückt. Mit Erfolg. Denn am Ende hat die Kombination aus Kerzchen anzünden, Daumen drücken und Quotient-Koeffizient dem FC Eschweiler den Bezirksliga-Aufstieg und der Zweiten von Raspo ein Aufstiegsspiel gebracht. Fußball kann so herrlich einfach sein!

Der nahe Rückblick (und die leise Hoffnung auf eine 5:1-Pointe)

Samstag, 13.06.2026 – 17:00 Verlautenheide. Viele Brander sind gekommen, um beim letzten Spiel der A-Jugend eine „grüne Wand“ zu bauen. Nicht nur die Eltern der A-Jugendlichen. Nein: ich sehe Spieler und Trainer der Ersten, der Zweiten und der Dritten und viele andere Rasensportler. Eine grüne Wand halt.

Die Jungs von Lukas Berg spielen – als mehrheitlich jüngerer Jahrgang – eine überragende Saison in der Bezirksliga und können aus eigener Kraft den Aufstieg in die Mittelrheinliga schaffen. Dies gelingt am Ende in einem lange umkämpften Spiel souverän mit 5:1 – und so dürfen nächste Saison unfassbar viele Brander Jungs ihre letzte Jugend-Saison in der Mittelrheinliga genießen.

Das gab es sehr lange nicht bei Raspo. Und als es das gab, war Lukas Berg noch Spieler und trug ein Meister-Shirt mit dem Schriftzug „Bosse der Bezirksliga“. Trifft auch gut auf die jetzige Mannschaft zu. Egal!

Sonntag, 14.06.2026 – 15:00 Haaren. Die „grüne Wand“ taucht in Haaren auf; angereichert um die A-Jugend in Meister-Shirts, kleinen Augen, aufgefrischtem Rest-Alkohol, guter Laune und zwei Megafonen. Finale Kreispokal. Die Erste gegen den frisch gebackenen Landesliga-Aufsteiger aus Eicherscheid. Oder 3 Tage Ballermann gegen eine Woche Ballermann.

Am Ende steht es auch hier 5:1 für Raspo und ich erwische dabei, wie ich denke: „wenn jetzt die Zweite das Aufstiegsspiel auch mit 5:1 gewinnt, dann hätte ich ne geile Überschrift für meinen Artikel“. Hat nicht sollen sein. Auch das: egal. Nein: scheißegal.

Spieltag

10:00. Frühstück im Hause Karlowitsch. Mein Sohn Moritz hat es – nach seiner Rückrunde in der Dritten – in den Spieltagskader geschafft und ist darüber sehr glücklich. Niklas hingegen ist seit Jahren fester Bestandteil der Raspo-Zweiten. Mal sehen, wie die Jungs so drauf sind, denke ich mir. Ich persönlich wäre mega aufgeregt, hätte keinen Hunger und vermutlich etwas Flitzekacke. Gut, dass sie das NICHT von mir haben. Beide wirken klar, entschlossen, fokussiert und mit unfassbar Bock auf das Spiel.

Und dann guckt Moritz seinen Bruder an und sagt den Satz, den er die ganze Woche bei jedem gemeinsamen Familienessen mantra-artig wiederholt hat: „Mein Call: Unterschiedsspieler gegen Ritzerfeld? Niklas Karlowitsch. Sonst keiner.“ Und während ich diesen Satz schreibe, habe ich schon wieder Gänsehaut.

12:35. Wir (Niklas, Moritz und ich) stehen im Garten und treffen uns mit Ben. Der wohnt nebenan und ist gerade mit der A-Jugend aufgestiegen. Da er älterer Jahrgang ist, darf er auch mitspielen. Erstmals gehe ich von zu Hause aus mit 3 Jungs zu einem Pflichtspiel. Wie schön!

12:45. Treffpunkt am Platz und warten auf den Bus.

12:57. Alle sind da. Nur der Bus nicht. Spielervater (und Freund) Lars und ich gucken erst in die Runde und dann uns an. Zwei Doofe, ein Gedanke, den Lars dann ausspricht: „Mega. Die Jungs wirken überhaupt nicht aufgeregt. Alle locker, aber total fokussiert und entschlossen.“

13:06. Der Bus kütt. Und wer jetzt einen klimatisierten High-End-Bus mit integrierter Theke und Ledersitzen erwartet hat, erlebt die erste Enttäuschung des Tages. Gelenkbus der ASEAG: „Sonderfahrt“. Welcome home, Kreisliga-Feeling. Weltklasse.

13:08. Wir gehen zum Bus und neben mir singt Co-Trainer Jim „Wir fahren mit der 18 bis nach Istanbul“.

13:22. Komische Stimmung im Bus. Die mitgereisten Fans trinken Bier und sagen nichts. Die Spieler haben entweder Kopfhörer im Ohr, über dem Ohr oder eben nicht. Auch die sagen nichts. Das also meinen die, wenn sie im Fernsehen sagen: „es liegt Spannung in der Luft“.

13:30. Ankunft in Pannesheide. Ich zahle Eintritt und setze mich mir Lars auf die Stufen der Tribüne zwischen all die Ritzerfelder. Es ist unerträglich heiß: wie wollen die denn da gleich Fußball spielen?

13:45. Ich halte das Sitzen nicht aus und habe einen Ruhepuls von knapp 100. Also laufe ich mehr oder weniger sinnlos durch die Gegend. Schwätzchen hier, Schwätzchen da. Hauptsache, der Sick geht gleich los.

15:00. Endlich Anstoß. Die „Arena“ von Pannesheide überragend gut gefüllt. Ein würdiger Rahmen für dieses Spiel. Und fettes Kompliment an die Grenzwacht: rundum perfekt organisiert. Die Ritzerfelder Fans schießen blau-weißes Konfetti in die Luft und ich höre mich sagen: „Hoffentlich haben die ihr Pulver jetzt verschossen“. Danach zähle ich durch. 9 der 11 Brander Spieler haben mit dem Fußball bei unseren Bambinis begonnen und 7 davon hatte ich als Jugendtrainer. Gänsehaut.

15:01. Erster langer Ball von Pannesheide. Luca klammert den Stürmer vor dem Strafraum, bis er dann im Strafraum fällt. Der Schiri pfeift. Freistoß. „Puh, Glück gehabt“, denke ich. Bis, ja bis das Undenkbare passiert: zur Überraschung aller zückt der junge Schiri die rote Karte – obwohl praktisch jeder im weiten Pannesheider Rund gesehen hat, dass noch ein Brander hätte eingreifen können. Fuck! 89 Minuten bei der Hitze in Unterzahl.

15:02. Taktische Umstellung bei Brand. Chris E. rückt in die Kette neben Chris H. Kjell geht aus dem Sturm auf die 8 und Niklas spielt nun 10er und 9er. Es wird sich zeigen, dass diese Umstellung unfassbar gut war. Erst nach Spiel – zwischen Bier 11 und 12 erfahre ich, dass dies die Mannschaft selber geregelt hatte.

15:16. Ich reibe mir die Augen. 10 Brander spielen 11 Ritzerfelder an die Wand. Und zwar nach allen Regeln der Kunst. Beispiele: Großchance für Emre in Minute 5. In Minute 11 spielt Niklas einen Zuckerpass auf Küppi (dazu später mehr) und der ist alleine auf und davon, bis er vom Verteidiger von den Beinen geholt wird. Während alle mit einem Pfiff und einer weiteren, nun klaren roten Karte rechnen, lässt der Schiri weiterlaufen. Kurz danach: nach einer Ecke fliegt Jan durch den Strafraum und ich warte auf den Elfmeterpfiff. Kopfball: gehalten. Dann der Pfiff (mit Schiri-Geste: Elfer). Dann liegt der Ball im Tor. Und während die Brander sich ärgern, dass der Vorteil erst gegeben, dann spät abgepfiffen wurde, rudert der Linienrichter mit der Fahne und hat abseits gesehen. Minute 16: Doppelchance Brand und Monsterparade gegen Küppi. Hut ab vor dem Keeper: das war mit Sicherheit die geilste Parade, die die Kreisliga dieses Jahr gesehen hat. Minute 16,5: Wieder eine seltsame Schiri-Entscheidung und ich denke mir „Junge, Du sollst das Spiel leiten und nicht entscheiden“. OK. War laut gedacht. Sehr laut. Meine Stimmbänder spüren es jetzt noch.

15:17. Langer Ball Honnie ans Strafraumeck. Toller Heber Koch über Koch und Ritzerfeld kocht und schießt blau-weißes Konfetti. Fußball kann gnadenlos sein.

15:18. Ich zu Lars: „So ein Dreck. Bin mal gespannt, wie die Jungs das jetzt wegstecken“.

15:19. Jan tankt sich auf der rechten Seite unnachahmlich durch. Hat er in meiner A-Jugend auch immer gemacht. Da sind dann aber die Bälle am ersten IV verreckt. Alex und Jim wissen wohl, wie man das trainiert. Der Ball kommt und Küppi gleicht aus. DAS nenne ich mal Mentalität und ‘ne Antwort

15:26. Wahnsinn. Nach 26 Minuten pfeift der Schiri erstmalig was gegen Ritzerfeld. Im Bundestag würde man von Zeitenwende sprechen.

15:36. Die Natur hat viele Gesetzmäßigkeiten geschaffen. Auf Ebbe folgt Flut. Auf Tag folgt Nacht. Kaltes Wasser friert ab Null Grad und so weiter. Der gleichen Gesetzmäßigkeit folgt die Niklas-Küppi-Kombi – seit der A-Jugend, über Kreisliga C, Kreisliga B und eben jetzt in Pannesheide. Die beiden verstehen sich blind. Küppi mit unfassbarem Speed und totaler Robustheit ausgestattet und Niklas mit der Gabe, den Raum zu sehen, den sonst keiner sieht, aber in den Küppi unaufgefordert lossprintet. Und so ist Küppi mal wieder auf und davon, am Torwart vorbei, umgeflext, Pfiff, rote Karte. Fußball kann gnadenlos sein. Der Fußball-Gott aber auch gerecht.

15:45. Überragende Kombination auf der rechten Seite. Küppi steckt durch zu Schindi, am linken Strafraumeck winkt Niklas, Schindi legt quer und Niklas knallt das Ding rein ins Brander Glück. Ekstase. Hinterher höre ich mich sagen, dass er in der abgelaufenen Saison mindestens 7-8 von diesen Dingern hat liegen lassen. Wenn ich bedenke, wie aufgeregt ich heute bin, dann hat er diese Abgezocktheit von seiner Mutter – oder das Phlegma von meinem Vater.

16:10. 10 Minuten gespielt in Halbzeit 2. Brand verwaltet und kontrolliert das Spiel. Ritzerfeld ideenlos.