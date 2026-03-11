Rasim Bulic zurück im Training, Winterzugang fällt aus

Rasim Bulic arbeitet am Comeback für den MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / foto2press

Gute Nachrichten aus Meiderich: Rasim Bulic drehte am Mittwoch wieder Runden um den Trainingsplatz des MSV Duisburg. Nach der Reha arbeitet Bulic weiter am Comeback und hat mit dem Start in die Laufeinheiten den nächsten Schritt gemacht. Überstürzen will Duisburgs Trainer Dietmar Hirsch aber nichts. Wie er im Pressegespräch mitgeteilt hat, soll kein Risiko eingegangen werden, eine Rückkehr in den Wettkampfbetrieb nach der Länderspielpause scheint realistisch. Bei der 1:6-Niederlage der Zebras beim SV Wehen Wiesbaden hatte sich der Sechser an der Wade verletzt und war seitdem ausgefallen.

Demnach wird er zu Beginn der Wochen der Entscheidung noch keine Option für Hirsch sein. Der Spielverein ist am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) beim FC Hansa Rostock gefordert. Dort wird Bulic noch aussetzen, wie auch im darauffolgenden Heimspiel gegen den TSV 1860 München und wohl auch im Niederrheinpokal-Halbfinale beim 1. FC Bocholt Ende März. Die Rückkehr könnte demnach am Osterwochenende erfolgen. Dann steht das prestigeträchtige und sportlich so wichtige Derby beim Reviernachbarn Rot-Weiss Essen im Terminkalender.

Wieder zurück im Mannschaftstraining ist derweil Florian Egerer. Der "Staubsauger vor der Abwehr", wie sich der 28-Jährige in der vergangenen Spielzeit selbst bezeichnet hat, dürfte an der Ostsee jedoch kaum eine Chance auf einen Einsatz haben. Führte in der Regionalliga-Saison kein Weg an ihm vorbei, konnte er sich im laufenden Wettbewerb gegen die starke Konkurrenz auf seiner Position nicht durchsetzen und kam über einen 45-minütigen Kurzeinsatz im letzten Spiel der Hinrunde bei Viktoria Köln nicht hinaus.