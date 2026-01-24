Rasiergel auf der Zahnbürste

Ob das jetzt stimmt oder nicht, lasse ich dahingestellt.

Ich habe in den letzten Tagen so oft gehört, dass ich keinen Tag älter als 30 aussehe.

Fakt ist: Ich bin vor Kurzem 40 geworden. Ein Anlass, den es zu feiern gilt.

Aber die großen Nullen kann man schon mal zelebrieren.

Da recht schnell klar war, dass gut vier Dutzend Gäste zu erwarten sein würden, wurde ein Raum für die Festivität gemietet. Nun möchte ich niemanden mit Details langweilen, aber der Raum war am Tag vor der geplanten Feier nicht mehr verfügbar. Entsprechend stressig wurde es, so spontan eine Alternative zu finden.

Meine Frau und ich waren deswegen so gestresst, dass ich mir an diesem Abend beinahe Rasiergel auf die Zahnbürste schmierte.

Am Ende klappte alles, und ich hatte eine wundervolle Feier. Aber auf diesen Stress im Vorfeld hätte ich verzichten können.

Genau eine Woche später war ich wieder voller Adrenalin. Aber diese Art von Stress liebe ich.

Diese Art von Stress sorgt dafür, dass ich mich fokussiere und alles andere um mich herum vergesse. Und diese Art von Stress gipfelte in einem absoluten Dopaminrausch.

Genauer gesagt durfte ich den Anstoß in meinem ersten Pflichtspiel für Hertha BSC ausführen. Damit verkürzt sich die Liste mit den Dingen, die ich vor meinem Ableben noch erleben will.

Wie kam es dazu? Das Erreichen der 40 berechtigt mich dazu, für die Ü40-7er-Herren von Hertha BSC zu spielen.

Ama-Zwee-Coach Niri, der ebenfalls seine Töppen für diese Mannschaft schnürt, hatte mich dazu gedrängt, doch mal beim Training der Herthaner vorbeizuschauen. Das tat ich auch, und obwohl ich eine fußballerische Niete bin, durfte ich wiederkommen und sogar am heutigen Abend auflaufen.

Und das Spiel war nicht irgendein Rückrundenauftakt.

Es war eines dieser Sechs-Punkte-Spiele, die man unbedingt gewinnen muss, um sich wichtige Luft im Keller zu verschaffen.

Dieses Spiel war so wichtig, dass einige Herthaner sich die Hose kaputt machten, als sie über einen Zaun auf dem Gelände des Paul-Heyse-Sportplatzes kletterten, weil sie den regulären Eingang nicht fanden. Das nenne ich Einsatz.

Und Einsatz zeigten auch alle Akteure von Hertha BSC und dem Berliner TSC.

Zwei Spieler drückten dem Spiel, in der ersten Halbzeit, einen besonderen Stempel auf: mein Gegenspieler, der heftiger an mir klebte als mein Sohn, wenn ich eine Smarties-Packung öffne. Und Niri, der uns sehenswert mit 1:0 in Führung brachte.

Der TSC glich noch vor der Pause aus, und mit dem Remis ging es in die Halbzeit.

Im zweiten Durchgang blieb ich draußen, was ich nicht so schlimm fand, denn meine Wadenmuskeln spielten eh schon verrückt.

Und meine Nerven hätten diesen zweiten Durchgang vermutlich auch nicht mitgemacht.

Niri brachte uns wieder in Führung, ehe Lenny seine gute Leistung krönte und per Strafstoß zum 1:3 traf.

Der Berliner TSC antwortete aber prompt und kam zwanzig Minuten vor dem Ende zum Anschluss. Nun musste Hertha Beton in der Defensive anrühren, und nicht nur einmal musste Keeper Thomas all sein Können zeigen, um die Führung zu bewahren. Ein dickes Lob muss man auch Ralle aussprechen, der als Abwehrchef alles abräumte, was abzuräumen war.

Kurz vor dem Abpfiff stand dann die Fortuna der Hertha noch einmal zur Seite, als der TSC zwei dicke Chancen am Kasten vorbeibugsierte.

Dann war Schluss, und erschöpft, aber glücklich ging es zum Siegerfoto und anschließend unter die heiße Dusche.

Als ich nach Hause kam, war ich komplett happy, aber auch fix und fertig.

Wenn beim Zähneputzen jetzt Rasiergel auf der Zahnbürste gewesen wäre, hätte ich es gar nicht gemerkt.

Ha Ho He Hertha BSC … 7er Ü40

der Kutten König