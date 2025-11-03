Rasensport Neumünster ringt Nordmark Satrup mit 3:1 nieder

Bei extrem tiefem Boden arbeiteten Greenkeeper Gerhard Kröger und sein Team bis kurz vor Anpfiff und auch in der Halbzeit, um den Platz bespielbar zu machen bzw. spielfähig zu halten. Die tiefsten Stellen wurden mit Sand stabilisiert.

Bei noch recht warmem und ruhigem Novemberwetter empfing Rasensport Neumünster in seiner altehrwürdigen Grümmi-Arena die Gäste aus Satrup in Angeln, dem Land der Dreiseit-Bauernhöfe.

VfR bestätigt mit 3:1-Sieg Hallenmasters-Qualifikation Der Elf von Trainer Danny Cornelius war es absolut wichtig, die Qualifikation für das prestigeträchtige Hallenmasters am 10. Januar in Kiel nicht dank des besseren Quotienten zu erreichen und wollte heute deshalb unbedingt spielen und punkten. Mit einem 3:1-Erfolg sollte dies auch gelingen. Stammspieler fehlen auf beiden Seiten Heute fehlten Cornelius mit Jan Lippegaus (Gesichts-OP), Kevin Schulz (Knie) und Berk Akcicek (Urlaub) gleich drei wichtige Akteure. Tom Schilling (nach Krankheit) und Ola Adesanya (Zerrung) saßen nur für gewisse Eventualitäten auf der Bank. Auch bei Nordmark Satrup war der gefährliche Stürmer Christoph Ottsen nur als Ersatzspieler geführt und kam heute nicht zum Einsatz.

Brian Nielsen (Satrup) gegen Christopher Kramer (VfR). – Foto: Olaf Wegerich

Anfangsphase geht an den Gast aus Satrup Die Elf des gleichberechtigten Satruper Trainerduos Thomas Knuth/Lars Meyer ist sofort hellwach und bestimmt die ersten Minuten. Björn Laß steckt in die Spitze durch, Edvin Skrijelj ist vor Keeper Christopher Newe am Ball und spitzelt den Ball ins Netz (3.). Doch zum Glück für den VfR ist die Fahne des Assistenten oben – das war knapp. Identische Szene nach sechs Minuten: Laß steckt durch, Brian Nielsen scheitert frei an Newe. Das war wieder knapp. Rasensport profitiert von Pleiten, Pech und Pannen – 1:0 durch Korups Freistoß Wenig später kann dann auch der VfR mal einen Angriff inszenieren. Satrup steht gut gestaffelt, leistet sich aber ein überflüssiges Foulspiel an Sven Freitag. Den fälligen Freistoß aus 22 Metern tritt Kapitän Kenny Korup. Ein Spieler in der Mauer springt hoch, genau unter dem flutscht der Ball durch. Keeper Ingmar Struck ist in der richtigen Ecke, der Ball titscht kurz vor ihm auf …

Kenny Korup erzielte den Führungstreffer für Rasensport. – Foto: Olaf Wegerich

Hinten lassen die Veilchen nun nichts mehr anbrennen. Einer hilft dem anderen. Nick Neca, der unter Cornelius immer selbstbewusster wird, ist rechts mit Korup an der Innenseite nicht zu überspielen. … wie links die früheren Eidertaler Schomaker/Kahlcke Das gilt auf der anderen Abwehrseite genauso. Jonas Schomaker, trotz Trainingsrückstands in der Startelf, agiert im Verbund mit LV Christoph Kahlcke genauso souverän und eingespielt wie in den gemeinsamen Landesliga-VfR-Zeiten oder den erfolgreichen gemeinsamen Jugendjahren vor zehn und mehr Jahren bei der SpVg Eidertal Molfsee. Nordmark wird ausgekontert Zwar zeigt der Gast weiter starke Körperlichkeit, hat teilweise dadurch Feldüberlegenheit, kommt aber kaum durch. Satrup sammelt Ecken, aber das war’s auch. Newe fischt alles weg. Der VfR verlegt sich aufs Kontern. Kastriot Alijas zweiter Sololauf wird von Björn Laß mit langem Bein im Sechzehner gestoppt. Überflüssig – Alija kurvte schon wieder vom Tor weg. Schiri Jan-Ole Ehlers steht super, hat direkten Blick auf die Szene: Elfmeter. Der heute wieder Kilometer fressende Ilir Serifi verwandelt mit etwas Glück – Struck ist noch dran (31.), aber der Ball ist wieder drin – 2:0.

Ilir Serifi verwandelt den Elfer zum 2:0. – Foto: Olaf Wegerich

Neca verpasst per Kopfball (36., Außennetz) nach einem der zahlreichen Rasensport-Freistöße durch Serifi das 3:0. Das dann aber doch fällt: Neca überlupft mit einem 40-Meter-Ball die letzte Abwehrkette, in die Alija startet. Ein Nordmark-Innenverteidiger und Keeper Struck behindern sich gegenseitig, Alija kann mit der Kugel ins leere Tor laufen (43.) – 3:0. Satrup versucht nach der Halbzeit noch einmal alles In der Pause wechselt Satrup. Der weitgehend kaltgestellte Brian Nielsen geht, Clemens Nielsen kommt. Zunächst baut Nordmark wieder viel Druck auf. Finn Lorenzen setzt sich über links durch, die Flanke kommt auf den zweiten Pfosten, Clemens Nielsens Kopfball wird noch zur Ecke geblockt.

Kastriot Alija u. Christoph Kahlke (VfR) gegen Sebastian Waterhues (Satrup). – Foto: Olaf Wegerich

Rasensport verwaltet Vorsprung In der Folgezeit kann sich die Cornelius-Elf zunächst wieder etwas freischwimmen und vorübergehend die Spielkontrolle übernehmen. Alija kommt nochmals halbrechts frei zum Schuss, bekommt jedoch keinen Druck auf den Ball (63.). Doch als Satrup dann zwischen der 64. und 70. Minute nochmals vier frische Kräfte bringt, die allesamt wirkliche Verstärkungen sind, ist das ein Gamechanger. Der knapp vorbeigehende Fallrückzieher von Sebastian Waterhues (67.) in seiner letzten Szene läutet eine bis zum Schluss anhaltende Druckphase Nordmarks ein, nun bedingungslos offensiv auftretend. Luca Clausen geht mit in die Spitze. Rasensport gegen Ende stehend k. o. Danny Cornelius und sein Trainerteam reagieren, ziehen Christopher Kramer ins zentrale Mittelfeld zurück. Doch als dann auch beim lange durchhaltenden Kastriot Alija endgültig Schluss ist, gibt es kaum noch Entlastung. Als der für Alija eingewechselte Youngster Luis Schmidt bei seinem mutigen Konter nicht zum Abschluss kommt, sondern von Gianluca Bracht abgekocht wird, fällt im Gegenzug durch einen wunderschönen Seitfallzieher von Laß (84.) der Anschluss.

Nick Neca (VfR) klärt nach einer Ecke. – Foto: Olaf Wegerich