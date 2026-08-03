Rasensport fordert Titelaspirant Kilia Kiel

Der VfR Neumünster in der Saison 2026-2027. – Foto: Markus Bracker/VfR Neumün

Auf den VfR Neumünster wartet im ersten Heimspiel der Flens-Oberliga in der Saison 2026/2027 eine echte sportliche Herausforderung. Am morgigen Dienstag um 19:00 Uhr empfängt Rasensport mit dem FC Kilia Kiel in der Grümmi-Arena einen der ganz heißen Titelaspiranten und steht vor einer Herkulesaufgabe.

Vieles wird bei diesem sportlichen Leckerbissen, den sich kein Fußballfreund entgehen lassen sollte, von der jeweiligen Tagesform abhängen und davon, wie Rasensport den Ausfall von Kreativspieler Nils Drauschke – der im Stadtderby mit einer mehr als zweifelhaften Roten Karte früh des Feldes verwiesen wurde – kompensieren kann.

Der Tabellendritte der Vorsaison hatte unter Trainer Nicola Soranno mit dem 2:1-Auswärtserfolg bei der Kaltenkirchener TS – ebenso wie der VfR, der sich eindrucksvoll mit 3:0 im Stadtderby beim PSV Neumünster durchsetzen konnte – einen perfekten Start in die Saison hingelegt.

Vor dem mit großer Spannung erwarteten Spitzenspiel in der Grümmi-Arena nahm VfR-Coach Danny Cornelius gegenüber Redakteur Olaf Wegerich noch einmal zu dem gelungenen Saisonauftakt und dem Platzverweis von Nils Drauschke Stellung.

Hast du deinen Jungs vor dem Spiel gegen Kilia freigegeben oder wird am Montag noch trainiert?

Wir haben den Jungs nach dem Auftakt zwei Tage zur Regeneration gegeben. Am Montag werden wir dann noch einmal gemeinsam trainieren und uns gezielt auf Kilia vorbereiten. Da geht es vor allem darum, die Abläufe noch einmal zu schärfen und den Matchplan für Dienstag zu verinnerlichen.

Bist du auch ein Stück weit positiv überrascht, dass deine Mannschaft nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung so einen soliden Auftritt zum Auftakt hingelegt hat?

Ein Stück weit vielleicht schon. Die Vorbereitung war nicht immer einfach, aber wir haben intern nie die Ruhe verloren. Die Mannschaft hat im Training hart gearbeitet und wir wussten, dass deutlich mehr Potenzial in ihr steckt, als die Ergebnisse der Vorbereitung vermuten ließen. Umso schöner war es zu sehen, dass die Jungs das zum Saisonauftakt auf den Platz gebracht haben. Trotzdem ordnen wir den Sieg richtig ein – es war erst der erste Spieltag.

Mit Kilia erwartet euch am Dienstag eine der Topmannschaften der Liga. Worauf wird es ankommen, um gegen so einen Gegner der Extraklasse zu bestehen?

Kilia gehört ohne Frage zu den stärksten Mannschaften der Liga. Sie verfügen über enorme Qualität, sind individuell stark besetzt und spielen seit Jahren auf einem hohen Niveau. Für uns wird entscheidend sein, als Mannschaft geschlossen aufzutreten, defensiv diszipliniert zu arbeiten und in den entscheidenden Momenten mutig nach vorne zu spielen. Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen und als Einheit auftreten, können wir jedem Gegner das Leben schwer machen.

Wie bewertest du mit dem Abstand von drei Tagen die Rote Karte von Drauschke und was bedeutet das für den Fußball, wenn in einer völlig harmlosen Situation im Mittelfeld und bei keinem böswilligen Foul sofort ein Platzverweis erfolgt?

Mit etwas Abstand sehe ich die Szene nicht anders als direkt nach dem Spiel. Für mich war das kein Platzverweis. Natürlich akzeptieren wir die Entscheidung des Schiedsrichters, aber ich finde, dass man bei solchen Situationen auch das Gesamtbild betrachten muss. Es war weder ein böswilliges Foul noch eine klare Torchancenverhinderung. Ich wünsche mir, dass das Fingerspitzengefühl in solchen Situationen erhalten bleibt. Trotzdem war es eine sehr gute Schiedsrichterleistung über das Spiel hinweg gesehen.

Wie gestaltet sich die aktuelle Personallage?

Die Personallage hat sich gegenüber dem Wochenende nicht verändert. An der Situation gibt es aktuell keine neuen Erkenntnisse.