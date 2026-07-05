Rasensport erlebt sein Waterloo – 0:9-Packung im Test gegen Phönix II

VfR-Coach Danny Cornelius. – Foto: Olaf Wegerich

Zunächst standen mit Jan Lippegaus und Nick Neca nur zwei Spieler aus der Stammelf der letzten Saison in der Startformation. Hinzu kamen Jonas Schomaker und Manuel Carvalho sowie die Neuzugänge Noah Awuku, Alban Jasari, Maurice Knutzen und der letzte Neuzugang Mehmet Agdan von Nikola Tesla, der als Ersatz für Radovan Karaman verpflichtet wurde, der voraussichtlich die komplette Saison wegen anhaltender Knieprobleme verpassen wird.

Als Titelverteidiger beim REWE Nele von Poten Cup in Eichholz angereist, kassierte Rasensport mit dem letzten Aufgebot und vielen angeschlagenen Spielern gegen den Ligarivalen 1. FC Phönix Lübeck II eine deprimierende 0:9-Klatsche. Bereits zur Halbzeit war das ungleiche Duell entschieden, denn der hoffnungslos unterlegene VfR hatte bis dahin bereits sechs Gegentore kassiert und nicht den Hauch einer Chance.

Nach den ersten drei Gegentoren kam zunächst Rafael Krause für Manuel Carvalho, und nachdem Rasensport nach 32 Minuten bereits sechs Gegentore gefangen hatte, vollzog der VfR-Coach mit Kenny Korup, Ola Adesanya und Geart Latifi für Mehmet Agdan, Noah Awuku und Maurice Knutzen einen Dreifachwechsel, der zumindest dazu führte, dass das ohnehin schon ernüchternde Ergebnis bis zur Halbzeitpause Bestand hatte.

Insgesamt wurde der Spieltagskader von Rasensport mit sechs Feldspielern und einem Torhüter aus der neu formierten Zweiten, die künftig in der A-Klasse spielt, aufgefüllt. Von ihnen standen der Torhüter, der zuletzt vor zwei Jahren zwischen den Pfosten stand, sowie zwei Feldspieler in der Startelf.

Am Ende stand eine ernüchternde 0:9-Niederlage gegen den stark besetzten Ligarivalen. „Auch wenn die Beine nach den intensiven Trainingseinheiten schwer waren, darf man sich auf dem Platz nicht so ergeben“, musste auch VfR-Coach Danny Cornelius gegenüber Youkick einräumen.

Zu den Gründen für die Niederlage sagte der VfR-Coach: „Wir haben im Moment eine Personalsituation, die einfach suboptimal ist. Wenn man jetzt mal die Spieler nimmt, die zu uns gewechselt sind: Die haben aktuell noch Verletzungen aus der alten Saison. Genauso ist es bei uns Thema mit Spielern, die noch aus der alten Saison ihre Wehwehchen haben. Dann passieren halt solche Ergebnisse. Wir sind ohne Newe und ohne Jose (die beiden Torhüter, d. Red.) angereist. Wir hatten einen Torhüter, der das letzte Mal vor zwei Jahren im Tor gestanden hat.“

Trotz der prekären Personalsituation wollte sich Rasensport unbedingt der schwierigen Situation stellen, was sich im Nachhinein als Fehleinschätzung herausstellte, wie Cornelius einräumte.

„Wir wollten das Turnier nicht absagen, aus Respekt dem Veranstalter gegenüber, und haben dann am Ende gemerkt, es war ein Riesenfehler. Weil wir mit einer Mannschaft dahin gefahren sind, die in keinster Weise von der Spritzigkeit und von der Fitness her überhaupt auf der Höhe gewesen ist. Ich selbst als Trainer kann das Ganze eigentlich ganz gut einschätzen. Dass wir genau diese Problematik haben. Ich schätze es aber auch so ein, dass es keine Ausrede sein darf.“

Doch nun ist der Blick bei Rasensport nach vorne gerichtet, und für Cornelius ist die Niederlage abgehakt. „Wir werden im Training alles daransetzen, um wieder einen positiven Trend hinzubekommen. Wenn man das Spiel nimmt, muss man ganz klar sagen: Es gab zu keinem Zeitpunkt eine Möglichkeit, den Gegner vor Schwierigkeiten zu stellen. Wenn dann sechs Leute dabei sind, die mit der Ersten trainieren oder dementsprechend auch dort spielerisch aktiv sind, die einfach auf einem anderen Fitnesslevel sind, die einfach ganz woanders abgeholt werden, dann passieren Dinge, die so einfach nicht passieren sollen. Von daher bin ich entspannt, ist der Verein aktuell entspannt, die Spieler sind auch entspannt.“