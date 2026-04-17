Rasensport empfängt Wundertüte Oldenburger SV

Knipser unter sich Zauberfuß Ilir Serifi und Vollstrecker Kastriot Alija. – Foto: Olaf Wegerich

Nur vier Tage nach dem spektakulären Neumünsteraner Stadtderby, in dem Rasensport durch Christopher Kramer in der Nachspielzeit zumindest ein 2:2-Unentschieden gegen den Nachbarn PSV retten konnte, geht es am Sonntag erneut mit einem Heimspiel weiter. Zur etwas ungewohnten Anstoßzeit um 16:00 Uhr empfängt der VfR den Oldenburger SV in der „Grümmi-Arena“. Das Spiel wurde auf Bitten der Ostholsteiner auf 16:00 Uhr verlegt.

Blick auf die Tabelle Sieben Spieltage vor Saisonende hat Rasensport weiterhin den 5. Platz fest im Blick und könnte mit einer ähnlichen Leistung wie im Hinspiel – als man 4:0 am Schauenburger Platz siegte und eine optimale Chancenverwertung betrieb – weiter Druck auf den Heider SV ausüben, der bereits am Freitag bei Eutin 08 gefordert ist.

Positives aus dem Derby Auch wenn Rasensport das Derby nicht gewinnen konnte, bleibt viel Positives hängen.

„Das war definitiv ein super Erlebnis. Es war schön, dass mal wieder so viele im Stadion waren. Das zeigt, dass etwas schlummert, das nur geweckt werden muss“, sagte VfR-Derbyheld Christopher Kramer. Gegneranalyse: Oldenburger SV Mit dem Oldenburger SV präsentiert sich am Sonntag in der „Grümmi-Arena“ eine echte Wundertüte. Berauschende Leistungen wie der 5:2-Erfolg beim Spitzenreiter SV Todesfelde wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit mit eher enttäuschenden Auftritten wie der ebenso überraschenden 2:3-Niederlage bei Inter Türkspor Kiel ab.

Die Bilanz zwischen beiden Teams ist relativ ausgeglichen. Fünfmal konnte Rasensport gewinnen und viermal der OSV.

Mit 25 Punkten sind die seit vier Spielen sieglosen Oldenburger noch längst nicht aller Sorgen ledig.

Stimmen der Trainer So ist es kein Wunder, dass auch VfR-Trainer Danny Cornelius ausdrücklich vor der Mannschaft von Trainer Florian Stahl warnt, der kürzlich in Bad Malente die B-Lizenz mit Auszeichnung absolvierte:

„Ich sehe die Mannschaft vom OSV vor allem durch die Spieler Kaps, Mielke und Junge sehr stark. Die drei haben an guten Tagen das Zeug dazu, ein Spiel zu entscheiden, wie es in Todesfelde passiert ist. Das Spiel wurde ja auch auf Bitten des OSV auf 16 Uhr verlegt, damit die besagten Spieler auch definitiv dabei sein können.“

Chefcoach Florian Stahl (Oldenburger SV). – Foto: Ismail Yesilyurt