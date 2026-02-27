"Rasenbonus" gegen den Ex-Klub

– Foto: Julius Schwalenberg

In Dachwig zeigte das Team um Kapitän Robin Quitt, dass Kampfgeist und Einsatz stimmen – nur das Ergebnis wollte erneut nicht mitspielen. Ein Tor in der Schlussminute zerstörte die Hoffnung auf einen Punktgewinn. Dennoch bleibt der Optimismus ungebrochen...

Besonders motivierend für Quitt ist die Chance auf Revanche. Im Hinspiel in Arnstadt hatten zwei frühe Tore der Nullneuner für klare Verhältnisse gesorgt, und Büßleben musste sich früh geschlagen geben. Robin Quitt fehlte damals als wichtiger Stabilitätsfaktor im Mittelfeld – ein Umstand, den er am Sonntag ändern will.

„Wir können mit unserem Auftritt sehr zufrieden sein. Die Intensität, die Einstellung und unser Matchplan waren top. Über weite Strecken hatten wir die Kontrolle, hätten mehr verdient gehabt. Dass es am Ende wieder ein Tor kurz vor Schluss war, ist bitter – aber es zeigt uns genau, woran wir noch arbeiten müssen: Kondition, Ruhe und Abgeklärtheit in den entscheidenden Momenten“, erklärt Quitt.

Für den 29-Jährigen hat das Spiel gegen Arnstadt ohnehin eine besondere Note: Vor fast zehn Jahren spielte er selbst für den heutigen Gegner. „Die Zeit in Arnstadt war großartig. Ich durfte den Aufstieg in die Thüringenliga miterleben und habe persönlich viel gelernt. Nach fast zehn Jahren hat sich viel verändert. Es sind aber noch einige Spieler dort, die ich von damals kenne. Tolle Menschen, die auch neben dem Platz sehr angenehm sind. Am Sonntag muss das alles aber ruhen – es geht um jeden Punkt und unser großes Ziel: den Klassenerhalt.“

Ein entscheidender Vorteil für Büßleben könnte der heimische Rasen sein. „Arnstadt ist spielstark, technisch sehr gut, aber unser Platz ist nicht der einfachste. Wir kennen jeden Quadratzentimeter und wissen, wie wir ihn zu unserem Vorteil nutzen können. Gepaart mit einem cleveren Matchplan wollen wir Arnstadt das Leben so schwer wie möglich machen und ihnen ein Bein stellen“, kündigt Quitt kämpferisch an.