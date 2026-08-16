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Spielbericht
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Rasen, Rauch, Rückstand – Egal! Platten siegt verdient in Oberkail
Bei der SG Oberkail konnte der TuS Platten am Ende einen verdienten 3:2 Auswärtssieg feiern. Die Rahmenbedingungen? Wenig schön. Immer noch warme Temperaturen, ein durch die Hitzewelle verbrannter Rasen, Reste der gestrigen Rauchwolken. Sogar ein phasenweiser Rückstand hielt unser Team nicht auf.
Sechs Minuten waren gespielt bis der TuS in Führung gehen konnte. Der Ball springt vom steinharten Boden hoch, Joel Güth nimmt aus 25 Metern Maß und trifft Dropkick über Torwart Jegen hinweg zum 0:1. Teilweise war der Platz auch ein Glücksspiel. So zum Beispiel bei der ersten aussichtsreichen Gelegenheit der Hausherren. Hier versprang der Ball dem einschussbereiten Angreifer (14. Minute). Nach 19 Minuten Joel Güth steil geschickt, bleibt aber am herauseilenden Torwart hängen. In der 21. Minute das 1:1 für Oberkail. Bei einer Flanke von rechts hat Keil sechs Meter vor dem Tor zu viel Platz und trifft zum Ausgleich. Platten zeigte hier schon Moral. Ein guter Freistoß von Heckenthaler wurde gerade noch zur Ecke gelenkt (28.). Kurz vor der Pause weiterhin Platten mit Tempo. Neumann Morbach steil geschickt, (Fehl?-) Entscheidung: Abseits (42.). Dann Güth unterwegs Richtung Tor, zur Ecke geklärt (43.). Und genau auf diese Ecke hin setzte Simon den Ball per Kopf knapp neben den Pfosten (44.). Doch noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gingen die Hausherren in Front. Foulspiel am Strafraumeck, Schiffmann verwandelt unten rechts zur 2:1 Führung.
Trotz der mageren Ausbeute der ersten Halbzeit blieb Platten seinem Spiel treu. 48 Minuten gespielt, Güth unterwegs zum Ausgleich, aber am Ende wurde der Winkel zu spitz. Dann die 55. Minute. Eiskalt gekontert von Platten, Dima Shuklin schickt Güth, der im Strafraum querlegt. Joel Neumann Morbach steht frei und verwandelt zum Ausgleich. In der fortwährenden Dauer zeigte sich die Defensive des TuS konzentriert. Im Allgemeinen wartete man geduldig auf die Chance zur Führung. Und die kam nach 74 Minuten. Starker Einsatz von Görgen, der einen Ball an der Grundlinie erläuft, seine Hereingabe verwandelt Güth in der Mitte zum 3:2. Oberkail versuchte zwar irgendwie zum dritten Treffer zu kommen, Platten war jedoch fest im Sattel und ließ keine nennenswerten Chancen zu. In der Nachspielzeit hatte Neumann Morbach sogar das 4:2 auf dem Fuß. Sein Abschluss nach einer Güth Flanke traf jedoch nur den Pfosten.
Am Ende lohnten sich alle Strapazen und Widrigkeiten. Platten siegt auch im zweiten Spiel und nimmt drei Punkte mit auf Elsenborn. Dort wartet am kommenden Sonntag die Zweitvertretung von Rot-Weiß Wittlich, und somit ein richtiger Brocken.