Rasen oder Kunstrasen? Zoff vor dem Anpfiff

Die Sportfreunde Uevekoven haben das Nachholspiel bei Rhenania Richterich mit 4:1 (3:1) gewonnen und beendeten die Hinrunde der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, auf dem zweiten Tabellenplatz. Nach dem Führungstreffer von Richterichs Dustin Bücken in der 6. Minute sorgten Danny Richter mit einem Hattrick (15., 16., 29. Minute) sowie Joshua Holtby in der Nachspielzeit (90.+4) für den ungefährdeten Sieg der Sportfreunde. Beide Trainer waren sich einig, dass der Erfolg der Gäste aus dem Kreis Heinsberg hochverdient war. Die Meinungen gingen jedoch auseinander, was die Lage vor dem Anpfiff betraf.

Nun wurde die Nachholpartie direkt auf dem Kunstrasen angesetzt. Aufgrund der frühlingshaften Witterung der vergangenen Tage beantragte die Rhenania jedoch kurzfristig eine Verlegung auf den Naturrasen. „Nach einer Platzbegehung gab der Schiedsrichter grünes Licht. Ich habe die Mannschaft entsprechend vorbereitet, doch dann kam jemand in unsere Kabine und sagte, dass wir nun doch auf dem Kunstrasen spielen müssen“, berichtete Küntzeler, der daraufhin das Gespräch mit dem anwesenden Staffelleiter suchte. Dieser erklärte ihm, dass die Anfrage der Richtericher zu spät eingegangen sei. „Ich bin seit 50 Jahren im Fußball unterwegs, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Wir werden Protest einlegen, aber bei dem Verband habe ich keine allzu große Erwartung“, betonte der frustrierte Trainer des Aufsteigers.

„Es war nicht in Ordnung, wie das Ganze abgelaufen ist“, betonte Richterichs Coach Frank Küntzeler. Ursprünglich sollte die Partie des 14. Spieltags am 1. Dezember des vergangenen Jahres stattfinden. „Nachdem wir uns eine Stunde lang auf unserem Rasen warmgemacht hatten, signalisierte Uevekovens Torwart dem Schiedsrichter, dass es zu gefährlich sei, auf dem Platz zu spielen. Der Schiedsrichter telefonierte daraufhin mit dem Staffelleiter, der das Spiel auf den Kunstrasen verlegen wollte. Da unser Kunstrasen aus Sicht des Unparteiischen nicht bespielbar war, wurden beide Mannschaften gefragt, ob sie vielleicht doch auf dem Rasen spielen wollen. Letztlich wurde die Begegnung nicht angepfiffen“, erinnerte sich der 55-jährige Übungsleiter.

„Ich habe den Geschäftsführer von Richterich gebeten, aufgrund der Kurzfristigkeit die Einverständniserklärung von Uevekoven einzuholen. Da dies nicht geschehen ist, wurde die Partie wie angesetzt auf dem Kunstrasen angepfiffen“, teilte Staffelleiter René Stoll auf Nachfrage mit. Laut seiner Aussage sei die entsprechende Mail der Rhenania erst in der Nacht von Freitag auf Samstag eingegangen. Dabei habe es sich nicht um einen Antrag gehandelt, sondern es sei ihm nur mitgeteilt worden, dass man auf Rasen spielen werde.

Uevekovens Trainer Daniel Marschalk sprang ihm zur Seite und bestätigte, dass die besagte Mail viel zu spät eingetroffen sei. „Grundsätzlich habe ich kein Problem damit, auf Rasen zu spielen. Wenn der Platz bereits am Donnerstag von der Stadt hergerichtet wurde: Warum wurden wir erst in der Nacht von Freitag auf Samstag über die Verlegung informiert? Wir hatten nicht mehr die Chance, auf Rasen zu trainieren. Natürlich war am Sonntag schönes Wetter, aber es hätte sein können, dass der Platz zu weich wird und sich dadurch die Verletzungsgefahr erhöht“, unterstrich der 46-Jährige, der die Geschehnisse von Anfang Dezember ein wenig anders schilderte. Demnach seien Schiedsrichter und seine Mannschaft einverstanden gewesen, auf Kunstrasen zu spielen, Richterich jedoch nicht. „Warum sollten wir dieses Risiko eingehen, wieder dahin und wieder nach Hause zu fahren, wenn es auf Rasen nicht funktioniert hätte und Richterich nicht auf Kunstrasen hätte wechseln wollen?“, fragte Marschalk, der seinen Fokus nun allerdings nach vorne richten will.

Die Uevekovener absolvieren am Mittwoch noch ein weiteres Testspiel gegen den 1. FC Viersen, danach wird „ein bisschen Karneval gefeiert“, so Marschalk, ehe am 9. März der Rückrundenauftakt gegen den TV Konzen auf dem Programm steht. „Wir wollen genauso viele Punkte holen wie in der Hinrunde. Der Aufstieg ist für uns kein Muss, aber wir wollen so lange wie möglich oben dranbleiben. Die Weiterentwicklung der Mannschaft steht im Vordergrund, da wir auch viele junge Akteure im Kader haben“, sagte der Coach, der die Sportfreunde voraussichtlich auch in der kommenden Saison anleiten wird. Der Tabellenneunte Richterich ist zum Start der Rückrunde bei Spitzenreiter Kohlscheider BC gefordert. Die Partie wird auf dem neuen Kunstrasenplatz des Oststadions angepfiffen...

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de