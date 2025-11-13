Rasen-Not kostet SV Waldperlach bis zu 1000 Euro pro Woche

Waldperlach – Tohuwabohu beim SV Waldperlach. Erst das Glasscherben-Drama , dann die kurzfristige Absage gegen den SV Aschau. Auch der Kunstrasen braucht noch seine Zeit. Und Geld. Außerdem musste und muss die erste Mannschaft der Woidler nach Oberhaching ausweichen – 20 Minuten extra Anfahrt. Für Vorstände und Trainer ein zusätzlicher „Stressfaktor“, wie Vorstand Martin Weinel es im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern beschreibt. Jetzt zähle beim SVW der Zusammenhalt.

„Das alles hat natürlich einen sportlichen Einfluss auf alle Mannschaften. Wir (Trainer und Vorstände, Anm. d. Red.) tun alles, um ihnen gute Bedingungen geben zu können“ sagt Weinel. „Es ist natürlich obendrein noch extra Ärger, wenn man dann länger fahren muss oder sich das Training kurzfristig ändert. Ich bin aber sehr dankbar für das Verständnis und die Mithilfe.“

Die Mannschaft von Tobi Wittmann ist im Sommer mit zwei Siegen und zwei Unentschieden ordentlich in Schwung gekommen. „Unsere Erste ist richtig gut in die Saison gestartet. Aber das außen rum ist alles andere als optimal“, sagt Weinel. Vor Saisonstart wollten die Waldperlacher nochmal richtig upgraden. Eine 10.000 Euro schwere Rasenbelüftung im April wird den „Woidlern“ später zum Verhängnis. Denn beim genauen Hinschauen bemerken die Vorstände Glasscherben. Teils so groß wie eine Münze. Schuld daran sei das Granulat der Firma, das aus unklaren Gründen Glasscherben auf zwei Plätzen verteilte. Für Weinel eine „Vollkatastrophe“ weil die Versicherung vorerst nicht aufkommt.

SV Waldperlach muss 300 Euro pro Training und 500 pro Spiel in Oberhaching zahlen

Und keine zwei Wochen später die nächste Hiobsbotschaft für den SV Waldperlach. Eine Stunde vorm Topspiel gegen den SV Aschau entschied der Schiedsrichter, der Platz sei nicht bespielbar. Wegen des starken Regens und der zu hohen Belastung ähnelte der Rasen eher einem Acker – nicht ganz Bezirksliga würdig.

Außerdem muss die erste Mannschaft für Trainingseinheiten und Spiele auf den Platz der Sportschule Oberhaching ausweichen. Ein teurer Spaß für einen Bezirksligisten. 300 Euro kostet ein Training im Süden Münchens. Ein Spiel sogar 500 Euro. „Das Training auf unserem kleinen Kunstrasen zuhause ist alles andere als gut“, erzählt Weinel. „Man kann sich bewegen. Aber spieltaktisch ist das natürlich schwierig. Wir sind froh, wenn Winterpause ist.“