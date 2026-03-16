Raschke-Elf schießt sich aus dem Keller

Nach dem vierten Sieg in Folge befindet sich der TSV Großenwörden auf einem guten Weg. Davon ist der Tabellenletzte, TSV Apensen II, weit entfernt. Aber noch immer ist der rettende Platz über dem berühmten Strich noch in Sichtweite.
Das Schlusslicht aus Apensen gewann zuletzt am 16. Oktober 2025, auswärts fehlt der Dreier noch komplett. Auch in Großenwörden wurde die Elf von Trainer Björn Bleschke kalt erwischt. Nach einem Foul an Matthias Stüven verwandelte Lukas Schütt den fälligen Strafstoß im Nachschuss zum 1:0. Der nicht gerade großgewachsene Oliver König durfte zwölf Minuten später per Kopf zum 2:0 einnicken. "Jetzt wurde es eine klare Sache. Meine Mannschaft zeigte eine wirklich gute Leistung in einem manchmal hitzigen Spiel", sagt Großenwördens Trainer Stephan Raschke.
Großenwörden legt nach - Apensen präsentiert sich schwach
Mit dem Pausenpfiff gelang Arne Horeis der vorentscheidende Treffer zum 3:0, als er einen abgewehrten Schuss über die Linie stocherte. Auch im zweiten Durchgang spielten die Gastgeber weiter gut nach vorne. Lennart Göhlich zweimal, sowie Tom Elfers und Marek von Holten schraubten das Ergebnis auf 7:1. Das zwischenzeitliche Eigentor zum 6:1 war hier als Schönheitsfehler zu werten. Keeper Joris Büther faustete Marek von Holten den Ball an den Rücken, von da flog die Kugel ins Netz. "Auch spielerisch konnten wir überzeugen. Die Jungs ziehen im Training gut mit. Das macht sich dann im Spiel bemerkbar", freut sich Raschke. Er war sogar zu Späßen aufgelegt: "Wenn wir die beiden Nachholspiele gewinnen und dann weiter siegreich sind, können wir sogar noch aufsteigen", grinst er, wohlwissend, dass die Abstiegsränge noch sehr nah sind. Anders dagegen die Situation beim TSV Apensen II. Mit einer keineswegs schlechten Mannschaft war man nach Großenwörden gefahren, dennoch war auch hier nichts zu holen. Neun Zähler in 14 Partien sind eindeutig zu wenig.
Schiedsrichter: Andreas Krummrei - Zuschauer: 85
Tore: 1:0 Lukas Schütt (10. Foulelfmeter), 2:0 Oliver König (22.), 3:0 Arne Horeis (45.), 4:0 Lennart Göhlich (59.), 5:0 Tom Elfers (77.), 6:0 Marek von Holten (85.), 6:1 Marek von Holten (90. Eigentor), 7:1 Lennart Göhlich (90.).