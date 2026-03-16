Raschke-Elf schießt sich aus dem Keller 1. Kreisklasse: von Michael Brunsch · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

Lennart Göhlich war Doppeltorschütze beim deutlichen Sieg gegen Apensen. – Foto: Elfers

Nach dem vierten Sieg in Folge befindet sich der TSV Großenwörden auf einem guten Weg. Davon ist der Tabellenletzte, TSV Apensen II, weit entfernt. Aber noch immer ist der rettende Platz über dem berühmten Strich noch in Sichtweite.

Das Schlusslicht aus Apensen gewann zuletzt am 16. Oktober 2025, auswärts fehlt der Dreier noch komplett. Auch in Großenwörden wurde die Elf von Trainer Björn Bleschke kalt erwischt. Nach einem Foul an Matthias Stüven verwandelte Lukas Schütt den fälligen Strafstoß im Nachschuss zum 1:0. Der nicht gerade großgewachsene Oliver König durfte zwölf Minuten später per Kopf zum 2:0 einnicken. "Jetzt wurde es eine klare Sache. Meine Mannschaft zeigte eine wirklich gute Leistung in einem manchmal hitzigen Spiel", sagt Großenwördens Trainer Stephan Raschke. Großenwörden legt nach - Apensen präsentiert sich schwach