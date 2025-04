Rasche Trainer-Nachfolge – Florian Ächter übernimmt beim BCF

Bis um Ostern herum wollte der BCF Wolfratshausen die Nachfolge für Tarkan Demir geklärt wissen. Diesen Zeitplan konnte der in der Bezirksliga Süd beheimatete Klub einhalten. Für die kommende Spielzeit präsentieren die Farcheter Florian Ächter als neuen Cheftrainer des Teams. Der 43-jährige Niederbayer bringt ein buntes Portfolio an Berufserfahrung mit.

Umso beredter war der Neue im Team. Ächter verrät, dass er vor zwei Jahren schon einmal im Gespräch mit den Wolfratshausern gewesen sei, sich damals aber „anders entschieden“ habe. Jetzt habe er sich aber beim BCF und damit gleichzeitig für „eine spannende Herausforderung“ registriert. Beim Klub sei man von „meinem Weg“ überzeugt gewesen, wenngleich der Versuch, Spieler zu entwickeln, speziell an diesem Standort mit „gewissen Unwägbarkeiten“ verknüpft ist.

Ächter trainierte in seiner Laufbahn unter anderem die Fußballerinnen des FC Ingolstadt (Regionalliga), sowie das U 17-Landesligateam der SpVgg Landshut. In der näheren Umgebung war der gebürtige Landauer beim TSV Neuried (Frauen und 2. Mannschaft), SV Planegg (Nachwuchs) und beim TuS Holzkirchen (Nachwuchs und 2. Mannschaft) tätig.

Dutzende Trainerstationen

Dass sein Werdegang als Trainer bereits rund ein Dutzend Stationen umfasst, begründet Ächter zum Teil mit „Umzug und der beruflichen Situation“. Hierzu teilt Forster mit, dass man die zahlreichen Klubwechsel „nicht als Nachteil“ ansehe. Wie in diesem Geschäft üblich, läuft die Kooperation zunächst für eine Saison, um die wechselseitige Funktionalität zu erforschen. Dass man beim Ballclub Kontinuität präferiert, ist kein Geheimnis. Die Gespräche seien dergestalt gewesen, dass es „auch etwas Längerfristiges“ werden könne, betont Ächter.

Der hat sich inzwischen in Penzberg häuslich niedergelassen, lebt dort mit Frau und Tochter. Seine Idee vom Fußball definiert sich mitunter über Ballbesitz, Disziplin und Leidenschaft. „Aber ich muss natürlich schauen, was habe ich an Spielern und Charakteren zur Verfügung.“ Das wird die spannende Frage der kommenden Wochen sein. Was seine persönlichen Kontakte zu Kickern angeht, werde er entsprechende Empfehlungen abgeben.

Aus der Not eine Tugend machen

„Ob und wie das klappt, muss man sehen.“ In einem deckt sich Ächters Ansatz mit dem seines Vorgängers. Auch Tarkan Demir war frohen Mutes, die nähere Umgebung für den BCF begeistern zu können. Ächter setzt sich nunmehr den „Turnaround in Sachen Nicht-Regionalität“ als markantes Ziel.

Dass dies bei Spielern aus gleichrangigen oder höherklassigen Ligen schwierig werden könnte, dessen ist sich der 43-Jährige im Klaren. Auch darüber dass mit Ralf Schubnell, Bernhard Kresta und Musti Kantar die letzten Leitwölfe des Teams ihren Abschied eingereicht haben. Dem setzt Ächter entgegen, dass es genügend Vereine mit jungen Spielern mit Entfaltungspotenzial in der Kreisliga und -klasse gebe. „Aber diese Spieler müssen Bock haben.“ Nur so lasse sich beim anstehenden Umbruch „aus der Not einen Tugend machen“.