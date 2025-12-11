Rasch-Cup 2026 in der TVC-Halle Cloppenburg

In der Vorrunde trifft in Gruppe A BW Lohne II auf den SV Altenoythe, den SV Bethen und den TuS Emstekerfeld. In Gruppe B stehen sich der FC Lastrup, der JFV Cloppenburg, der SV Bevern und der SV Höltinghausen gegenüber. Anschließend folgen die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale, in dem der Sieger des Rasch-Cups 2026 ermittelt wird.