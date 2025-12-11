 2025-12-03T05:51:34.672Z

– Foto: Robert Gertzen

Rasch-Cup 2026 in der TVC-Halle Cloppenburg

Der TuS Emstekerfeld lädt am Freitag, 2. Januar 2026, ab 19 Uhr erneut zum traditionellen Rasch-Cup ein. Acht Mannschaften haben ihre Teilnahme zugesagt und bilden ein attraktives Teilnehmerfeld. Die Auslosung der Gruppen:

In der Vorrunde trifft in Gruppe A BW Lohne II auf den SV Altenoythe, den SV Bethen und den TuS Emstekerfeld. In Gruppe B stehen sich der FC Lastrup, der JFV Cloppenburg, der SV Bevern und der SV Höltinghausen gegenüber. Anschließend folgen die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale, in dem der Sieger des Rasch-Cups 2026 ermittelt wird.

Vorrunde

Gruppe A

  1. BW Lohne II

  2. SV Altenoythe

  3. SV Bethen

  4. TuS Emstekerfeld

Gruppe B

  1. FC Lastrup

  2. JFV Cloppenburg

  3. SV Bevern

  4. SV Höltinghausen

