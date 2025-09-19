Rasch angekommen

Diesen Start hätte beim FV Leutershausen vor Saisonbeginn jeder gerne genommen. „Wir sind voll und ganz zufrieden“, sagt Dominik Sättele, der diese Runde von der Zweiten in die Erste des FV befördert wurde und dort gleichberechtigt mit Max Stephan den freiwilligen Absteiger in der Kreisklasse A2 coacht.

Als die beiden Trainer zum Vorbereitungsstart ihre Truppe begrüßten, war vieles neu. Sättele zählt auf: "Aus der Ersten sind zwei, drei Jungs geblieben, wir haben ein paar Externe dazubekommen, aber hauptsächlich ist aus der Zweiten unsere Erste geworden." Die meisten seiner Kicker kennt der 35-jährige B-Lizenzinhaber daher schon seit mehreren Jahren, er selbst hat fünf Spielzeiten lang die Zweite gecoacht.

Quasi runderneuert sind die Leutershausener das Unternehmen A-Klasse angegangen und nach der vergangenen englischen Woche, in der sie alle ihre sieben Punkte gesammelt haben, sind sie direkt angekommen. "Zuallererst wollen wir nichts mit dem Abstieg zu tun haben", klärt Sättele über die Prioritäten der Zielsetzung auf, mehr wäre aber schön und dabei denkt er, "an einen einstelligen Tabellenplatz."