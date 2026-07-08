Rasantes Spielerkarussell in der Kreisoberliga Wiesbaden

Nabil Morchid legt eine Fußball-Pause ein. – Foto: Willi Roth (Archiv)

WIESBADEN. Ausgesprochen rasant gedreht hat sich das Spielerkarussell in der Kreisoberliga Wiesbaden zur neuen Spielrunde 2026/27. Besonders heftig beim FV Delkenheim, der im regen „Austausch“ mit Gruppenligist SV Erbenheim gestanden hatte. Auch der 35 Jahre alte Trainer Karim El Bakkaoui, der künftig nicht mehr spielen wird, und Assistent Lee Nguyen kamen vom Oberfeld-Club. Neue Trainer stehen auch an den Seitenlinien von Spvgg. Igstadt (Dennis Groth, 32, nach Fußballpause, vorher FV Biebrich 02, U17 und U23), FVgg. Kastel 06 (Stephan Lampert, 52, vom Mainzer Bezirksligisten TuS Marienborn II) und FSV Schierstein 08 (Eric Eggert, 32, aus der zweiten Mannschaft, viele Jahre schon Spieler bei den Hafenstädtern). Besonders gespannt darf man auch sein, wie sich die Aufsteiger SC Meso-Nassau und Türkischer SV II schlagen werden. Auch eine Extra-Meldung wert: Nabil Morchid (32), Torgarant bei TSG Kastel 46, in der abgelaufenen Runde mit 35 Toren nach Ivan Rebic (43/SG Germania) zweitbester Torschütze, legt eine Fußballpause ein.

Die Zu- und Abgänge und Saisonziele aller Kreisoberliga-Teams findet ihr in der großen Übersicht beim Wiesbadener Kurier.