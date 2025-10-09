Rasanter Aufstieg: Trainerreise aus der Bezirksliga in die Regionalliga

Nach seinem Rücktritt in Puchheim fand Sascha Widemann neue Motivation. Beim FFC Wacker München wurde er nun Cheftrainer.

Grunertshofen – Vor anderthalb Jahren hat Puchheims Frauen-Bezirksliga-Trainer Sascha Widemann entnervt das Handtuch geworfen. Grund seines Rücktritts nach knapp sieben Jahren beim FCP war der mangelnde Einsatz der Fußballerinnen, die größtenteils nur aus Spaß kicken wollten. Das vertrug sich nicht mit der Auffassung Widemanns, der erfolgreich Fußball spielen wollte. Dieser Vorstellung kann er bei seinem neuen Job nun umso mehr nachgehen.

Im Juli 2024 fand der in Grunertshofen wohnende Fußballtrainer beim FFC Wacker München eine neue Herausforderung und eine neue sportliche Heimat. In der vergangenen Saison war der UEFA-B-Lizenz-Inhaber und Inhaber mehrerer Zusatzlizenzen des Bayerischen Fußballverbandes zunächst als Co-Trainer der Regionalliga-Elf tätig. Zum Beginn der Saison 2025/26 wurde der 42-Jährige nun zum Cheftrainer befördert. Ihm zur Seite steht Julia Donauer als Co-Trainerin.

„Mein größter Antrieb ist die Entwicklung der Spielerinnen. Mir geht es darum, jede Einzelne besser zu machen“, sagte Widemann im letzten Wacker-Magazin. Er möchte ein Umfeld haben, das professionell arbeitet und positiv geprägt ist. „Nur so schaffen wir die Basis, dass jede Spielerin ihr volles Potential entfalten kann.“

Als zentralen Baustein für eine Entwicklung sieht Widemann die Einbindung des Nachwuchses. Er will regelmäßig Spielerinnen aus der eigenen Jugend in die erste Mannschaft integrieren. Das sei nicht nur sportlich wichtig, sondern auch für die Identität des Vereins. „Wenn junge Spielerinnen sehen, dass ihr Weg beim FFC Wacker bis ganz nach oben führen kann, stärkt es das Wir-Gefühl“. (Dieter Metzler)