Rappl und Pinzinger kehren heim zur SpVgg Kapfelberg

Tolle Nachrichten für die SpVgg Kapfelberg! Der Tabellenzweite der A-Klasse Kelheim kann sich über zwei bemerkenswerte Neuzugänge freuen. Nach vielen höherklassigen Jahren kehrt Thomas Rappl zu seinem Heimatverein zurück. Der 36-jährige Routinier hat eine Bayernliga-Station bei der SpVgg Hankofen-Hailing in seiner Vita stehen, gehörte zudem in seiner Zeit beim TSV Bad Abbach und ASV Burglengenfeld zu den absoluten Leistungsträgern. Zuletzt kickte der Innenverteidiger beim West-Bezirksligisten TSV Lanquaid, bei dem er bis Sommer 2023 spielender Co-Trainer war. Allerdings macht dem Blondschopf seither eine hartnäckige Fersenverletzung schwer zu schaffen. Michael Pinzinger ist ebenfalls aus der SpVgg Kapfelberg hervorgegangen, verbrachte den Großteil seiner Jugendzeit allerdings beim FC Ingolstadt. Im vergangenen Halbjahr stand der 18-jährige Torhüter in Diensten des TV Schierling, bei dem sich der Youngster aber keinen Stammplatz erkämpfen konnte.

"Für uns ist das eine Riesengeschichte", frohlockt Kapfelbergs Abteilungsleiter Andreas Bichlmaier, dem aber bewusst ist, dass es nicht absehbar ist, ob Thomas Rappl im Frühjahr auflaufen kann: "Leider plagt sich Tom seit mittlerweile mehr als zwei Jahren mit einer ganz komplizierten Verletzung herum. Wir hoffen natürlich, dass er möglichst oft spielen kann, denn schon seine Erfahrung und Ausstrahlung würde uns enorm weiterhelfen. Für uns wären Einsätze von ihm eine Art Bonus."





Youngster Pinzinger soll im Tor ein Rückhalt für die Rösch-Truppe werden. "Michael ist ein top ausgebildeter Keeper, dessen Rückkehr uns unglaublich freut, zumal auch sein Vater ein Urgestein der Spielvereinigung ist", berichtet Bichlmaier, der ein klares Ziel für die Restrückrunde ausgibt: "Der Titel ist an den FC Kelheim vergeben, aber wir wollen auf alle Fälle Zweiter werden und es in die Relegation schaffen. Von den acht verbleibenden Spielen haben wir noch sechs daheim. Die Vizemeisterschaft ist definitiv drin."