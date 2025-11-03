Rapperswill-Jona: Selcuk Sasivari folgt auf David Sesa

David Sesa übernahm das Traineramt beim FC Rapperswil-Jona im Sommer 2022 und führte die Mannschaft in der vergangenen Saison zum ersehnten Aufstieg in die Challenge League. In der aktuellen Saison belegt Rapperswil-Jona nach zwölf Spieltagen den achten Platz. Trotz der jüngsten sportlichen Erfolge, einschließlich des Aufstiegs, endet die Zusammenarbeit nun relativ überraschend.

Laut der Mitteilung des Klubs erfolgte die Trennung einvernehmlich. Die Vereinsführung dankte Sesa ausdrücklich für seinen Einsatz und die erzielten Erfolge. Sesa habe in seiner Zeit als Cheftrainer maßgeblich zur Entwicklung des Teams beigetragen und die gesteckten Ziele erreicht.

Der FC Rapperswil-Jona stellt Selcuk Sasivari als neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft vor. Der gebürtige Zürcher übernimmt die sportliche Leitung der Rosenstädter mit sofortiger Wirkung und bringt dabei Erfahrung aus seiner jüngsten Tätigkeit als Assistenztrainer beim FC Lugano mit. Ausgestattet mit der UEFA-A-Lizenz gilt Sasivari als moderner, engagierter Trainer, der insbesondere für sein taktisches Know-how und seine Leidenschaft für die Weiterentwicklung junger Talente bekannt ist.