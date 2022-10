Rapidler büßen in der Nachspielzeit den Heimpunkt ein

Die Rapidler ärgerten sich am Sonntagnachmittag nach dem verlorenen 0:1-Spiel (0:0) gegen den Großenhainer FV über den verlorenen Punkt. „Der Sieg geht am Ende schon in Ordnung. Aber wenn man mit der vorletzten Aktion und einem individuellen Fehler in der Nachspielzeit das Gegentor bekommst, ist das unglücklich“, resumierte BSC-Trainer Florian Butter.

Dem Gästetreffer ging ein Kommunikationsproblem in der Kappler-Hintermannschaft voraus. Nach Großchancen seiner Elf gefragt, musste der Kappler Coach lange überlegen. Eine solche Aktion fiel ihm auf Anhieb nicht ein. Dennoch ist Butter mit der Entwicklung in der höheren Liga zufrieden. „Nur die Ergebnisse passen noch nicht“, so der Coach. Auch da glaubt man bei den Rapidlern fest an Besserung.