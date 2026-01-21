Rapid Wien: Zwangspausen für Mbuyi & Schaub

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Louis Schaub wird verletzungsbedingt mehrere Monate ausfallen. – Foto: IMAGO / Uwe Kraft
Leider keine guten Personalnachrichten gibt es aus Hütteldorf zu vermelden, gleich zwei Offensivspieler müssen verletzungsbedingt länger pausieren. Louis Schaub erlitt bei der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm einen Seitenbandriss im Knie, wie eine MR-Untersuchung in Wien Anfang der Woche leider bestätigte. Bei Claudy Mbuyi, der am Sonntag 45 Minuten beim Testspiel gegen Györ im Einsatz war, wurde ebenfalls nach einem MR die Diagnose einer Meniskusverletzung bestätigt.
Beide Spieler fallen mehrere Monate aus und werden sich einem operativen Eingriff bei SK Rapid Teamarzt Dr. Lukas Brandner unterziehen.
Der SK Rapid wünscht Claudy Mbuyi und Louis Schaub eine möglichst rasche und komplikationslose Genesung.