Rapid Wien: Zwangspausen für Mbuyi & Schaub

Leider keine guten Personalnachrichten gibt es aus Hütteldorf zu vermelden, gleich zwei Offensivspieler müssen verletzungsbedingt länger pausieren. Louis Schaub erlitt bei der letzten Einheit im Trainingslager in Benidorm einen Seitenbandriss im Knie, wie eine MR-Untersuchung in Wien Anfang der Woche leider bestätigte. Bei Claudy Mbuyi, der am Sonntag 45 Minuten beim Testspiel gegen Györ im Einsatz war, wurde ebenfalls nach einem MR die Diagnose einer Meniskusverletzung bestätigt.