Rapid Wien zieht Lautern den Zahn

Wiesbaden. Beim internationalen U17-Liliencup der Spvgg. Sonnenberg sorgten die Jungs von Rapid Wien im Endspiel gegen die B-Junioren des 1. FC Kaiserslautern im Schnellverfahren für eine Vorentscheidung. Zwei Distanztreffer von Danko Filipovic läuteten den 6:1-Erfolg der jungen Österreicher um den besten Turnierkeeper Philip Hedl ein (zu sehen im Re-Live des Wiesbadener Kurier). Rang drei ging an Vorjahreschampion Mainz 05 nach dem 6:4 über den FC Heidenheim. An zwei Tagen bildeten über 3.000 Besucher in der Halle am Platz der Deutschen Einheit den stimmungsvollen Rahmen. Die Arbeit der Chef-Organisatoren Jörg Wintermeyer und Norbert Roth sowie der Kraftakt des 160-köpfigen Helfer-Teams stießen durchweg auf Anerkennung. Dass speziell in einem Spiel etliche Sicherungen durchbrannten (siehe Extra-Artikel) ändert nichts am positiven Gesamtbild.
Ein ganz dickes Lob kam von einem Weltmeister. „Die beiden Halbfinalspiele haben es mir angetan“, sah Pierre Littbarski in den Semifinals Mainz 05 gegen 1. FC Kaiserslautern (3:4) und Rapid Wien gegen FC Heidenheim (1:0) „hohe Qualität“. Der WM-Held von 1990 hatte Wort gehalten, stellte sich nach seinem Eintreffen in Wiesbaden geduldig für Selfies zur Verfügung, erfüllte Autogrammwünsche und sprang bei der Übertragung des Wiesbadener Kurier auch noch als Kommentator ein. „Weg vom Handy, raus auf den Platz“, gab „Litti“ noch mit auf den Weg. In der Fußballschule von Liliencup-Hauptsponsor SV Sparkassen Versicherung begegnet er vielen Kids und kann ihnen in Sachen Tricks und Technik sicherlich einiges vormachen.
Höchst erfreulich verlief das Spektakel im Bandenrechteck für die von Gabriel Dursun trainierte Gastgeber-Formation um Zachary Daniel Wigglesworth. „Das war wirklich in allen fünf Gruppenspielen sehr stark. Der Trainer und die Jungs können stolz auf das sein, was sie abgeliefert haben“, lobte Dirk Mettner, Sonnenbergs 2. Vorsitzender und stellvertretender Jugendleiter nicht nur mit Blick auf das von Elias Dursun erzielte finale Tor zum 2:2 gegen Turnier-Debütant Feyenoord Rotterdam. Nach dem 3:2 einer Sonnenberger Mannschaft über Young Boys Bern vor langen Jahren ein absolutes Ausrufezeichen, das sich beim 2:3 gegen Heidenheim angekündigt hatte.
Vorjahresfinalist SV Wehen Wiesbaden verpasste zwar diesmal das Weiterkommen, aber Trainer Marcel Poruba sah Positives: „Mit der ersten Leistung nach einer Woche Vorbereitung und den zwei Siegen in den Gruppenspielen können wir sehr zufrieden sein. Man hat gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind.“ Erfreulich aus SVWW-Sicht: U15-Stürmer Dominik Hohmann wurde zum Lehrgang der DFB-Auswahl eingeladen.
Wo sich doch beim Liliencup etliche Talente mit Berufungen in die U-Nationalteams ihrer Länder tummelten. Eintracht Frankfurt hatte von neun Spielern sechs des jüngeren Jahrgangs 2010 dabei. Während des Turniers sickerte die Kunde durch, dass Dino Toppmöller nicht mehr Trainer der Profis ist. Klar, dass das intern ein Thema war. Was nichts damit zu tun hatte, dass es nicht zum Weiterkommen reichte. Man habe einen offensiven Ansatz gewählt und zwei Spiele unglücklich verloren, fand Kevin Müller, der das Team beim Liliencup coachte. „Ein Turnier, das von der Organisation Weltklasse ist“, fand er.
Trainerwechsel während der Runde, beim FC Heidenheim sei das „mit Sicherheit“ kein Thema, verspürt Roger Prinzen beim abstiegsbedrohten Bundesligisten auf allen Ebenen eine „allgegenwärtige Kontinuität“. Einschließlich des zur Institution gewordenen Chefcoachs Frank Schmidt. Prinzen, früher Profi bei Darmstadt 98, Wattenscheid 09, Hannover 96 und Austria Lustenau, hat in Heidenheim als NLZ-Chef den Part des in Wiesbaden bestens bekannten Bernhard Raab übernommen, der sich als Co-Trainer von Frank Schmidt etabliert hat. Ein Torhüter und drei Feldspieler der eigenen Schmiede zählten derzeit zum Erstliga-Kader, erläutert Prinzen. Während mit Marc Schnatterer eine weitere Vereinslegende die U17 mit viel Herzblut coacht. Talent, Mentalität und Einstellung, das impft er seinen Schützlingen ein und bekennt offenherzig, dass er als Trainer manchmal sein Temperament etwas zügeln müsse. Jörg Wintermeyer und Norbert Roth luden die Heidenheimer jedenfalls bereits für 2027 ein. Das 12er-Teilnehmerfeld werde sich lediglich auf zwei Positionen ändern, erläuterten die Organisationschefs, während Christoph Schneider, Rainer Wagner und Nicole Wagner das Turnier leiteten. Teams aus England – im Vorfeld des Turniers 2026 hatte man bei Manchester City und Aston Villa angefragt, ohne dass Rückmeldungen erfolgten, sind erst einmal kein Thema. Doch was die Vereinsnamen angeht, ist der Liliencup stets gut bestückt.