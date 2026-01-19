Die Talente von Rapid Wien zelebrieren ihren Erfolg beim U17-Liliencup der Spvgg. Sonnenberg. Foto: Jörg Halisch

Rapid Wien zieht Lautern den Zahn Klares 6:1 der Österreicher im Finale des Sonnenberger U17-Liliencups gegen FCK +++ Über 3.000 Fans an zwei Tagen Verlinkte Inhalte Wiesbadener Liliencup Sonnenberg Werder St. Pauli SV Wehen Wie + 8 weitere

Wiesbaden. Beim internationalen U17-Liliencup der Spvgg. Sonnenberg sorgten die Jungs von Rapid Wien im Endspiel gegen die B-Junioren des 1. FC Kaiserslautern im Schnellverfahren für eine Vorentscheidung. Zwei Distanztreffer von Danko Filipovic läuteten den 6:1-Erfolg der jungen Österreicher um den besten Turnierkeeper Philip Hedl ein (zu sehen im Re-Live des Wiesbadener Kurier). Rang drei ging an Vorjahreschampion Mainz 05 nach dem 6:4 über den FC Heidenheim. An zwei Tagen bildeten über 3.000 Besucher in der Halle am Platz der Deutschen Einheit den stimmungsvollen Rahmen. Die Arbeit der Chef-Organisatoren Jörg Wintermeyer und Norbert Roth sowie der Kraftakt des 160-köpfigen Helfer-Teams stießen durchweg auf Anerkennung. Dass speziell in einem Spiel etliche Sicherungen durchbrannten (siehe Extra-Artikel) ändert nichts am positiven Gesamtbild.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Lob und Ansporn von Pierre Littbarski Ein ganz dickes Lob kam von einem Weltmeister. „Die beiden Halbfinalspiele haben es mir angetan“, sah Pierre Littbarski in den Semifinals Mainz 05 gegen 1. FC Kaiserslautern (3:4) und Rapid Wien gegen FC Heidenheim (1:0) „hohe Qualität“. Der WM-Held von 1990 hatte Wort gehalten, stellte sich nach seinem Eintreffen in Wiesbaden geduldig für Selfies zur Verfügung, erfüllte Autogrammwünsche und sprang bei der Übertragung des Wiesbadener Kurier auch noch als Kommentator ein. „Weg vom Handy, raus auf den Platz“, gab „Litti“ noch mit auf den Weg. In der Fußballschule von Liliencup-Hauptsponsor SV Sparkassen Versicherung begegnet er vielen Kids und kann ihnen in Sachen Tricks und Technik sicherlich einiges vormachen.

Sonnenbergs Youngster glänzen Höchst erfreulich verlief das Spektakel im Bandenrechteck für die von Gabriel Dursun trainierte Gastgeber-Formation um Zachary Daniel Wigglesworth. „Das war wirklich in allen fünf Gruppenspielen sehr stark. Der Trainer und die Jungs können stolz auf das sein, was sie abgeliefert haben“, lobte Dirk Mettner, Sonnenbergs 2. Vorsitzender und stellvertretender Jugendleiter nicht nur mit Blick auf das von Elias Dursun erzielte finale Tor zum 2:2 gegen Turnier-Debütant Feyenoord Rotterdam. Nach dem 3:2 einer Sonnenberger Mannschaft über Young Boys Bern vor langen Jahren ein absolutes Ausrufezeichen, das sich beim 2:3 gegen Heidenheim angekündigt hatte. SVWW verpasst Weiterkommen Vorjahresfinalist SV Wehen Wiesbaden verpasste zwar diesmal das Weiterkommen, aber Trainer Marcel Poruba sah Positives: „Mit der ersten Leistung nach einer Woche Vorbereitung und den zwei Siegen in den Gruppenspielen können wir sehr zufrieden sein. Man hat gesehen, dass wir konkurrenzfähig sind.“ Erfreulich aus SVWW-Sicht: U15-Stürmer Dominik Hohmann wurde zum Lehrgang der DFB-Auswahl eingeladen.