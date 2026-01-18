Rapid Wien gewinnt den Wiesbadener Liliencup

Wiesbaden. Die 31. Auflage des Wiesbadener Liliencup ist gespielt - und hat einen verdienten Sieger. Rapid Wien setzte sich deutlich gegen den 1.FC Kaiserslautern durch, war im ganzen Turnier über nicht zu schlagen. Dritter wurde Mainz, Vierter Heidenheim. Fünfter wurde Augsburg, Sechster Feyenoord Rotterdam. Hier könnt ihr lesen, wie die Endrunde lief.

Rapid oder Kaiserslautern: Wer sichert sich den Titel? Nach einer großen Abschlusszeremonie wurde es laut - beide Teams, die schon in der Gruppe gegeneinander gespielt hatten (4:3 für Rapid), standen sich auch im Endspiel gegenüber. Rapid begann mit leichten Feldvorteilen und ging in Führung: Danko Filipovic fasste sich aus dem rechten Rückraum ein Herz und donnerte den Ball fulminant in den Winkel. Und er hatte offenbar nicht genug, zog nochmal aus weiterer Distanz ab und ließ erneut das Netz erzittern. Wenig später erzielte Edin Jakupi das 3:0 und Stefan Petrovic das 4:0 für die Wiener. Damian Keip verkürzte für die Roten Teufel. Ging da nochmal was für die Pfälzer? Nein. Leon Baresic erhöhte auf 5:1, Driusz Dolhun auf 6:1. Was gleichbedeutend mit dem Endstand war - und jubelnden Rapidlern. Glückwunsch!

Heidenheim oder Mainz: Wer wird Dritter? Beide Teams hatten bereits in der Gruppe gegeneinander unentschieden gespielt und bekamen es erneut miteinander zu tun. Kevin Baldwin und Luca Hampel brachten die Nullfünfer schnell in Front mit 2:0. Erneut Hampel und Yannis Klein schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Eugen Rief verkürzte auf 1:4. Jakob Ott stellte auf 2:4, doch Luca Hampel erhöhte auf 5:2. Dann kam Heidenheim auf, Abdullah Yavuz und Elias Klarer sorgten für zwei schnelle Tore und nur noch einen knappen Rückstand. Doch erneut war es Luca Hampel, der für klarere Verhältnisse sorgte und das 6:4 erzielte.

Spiel um Platz 5

Umkämpftes Spiel um den fünften Platz mit kernigen Zweikämpfen und einem Team aus Rotterdam, das nach Treffern von Nuurad Mahammud und Mik Akkermans mit 2:0 in Führung ging. Doch Top-Torjäger Amar Selimovic verkürzte, ehe bei einer Mega-Chance für den FCA der Ausgleich in der Luft lag. Doch Kelson Puati klärte den Ball kurz vor der Linie. Ehe Feyenoord-Keeper mit einem Mega-Reflex das 2:2 verhinderte. Doch es fiel doch, einen indirekten Freistoß versenkte abermals Amar Selimovic zum Ausgleich. Und erzwang so das Neunmeterschießen, bei dem der FCA letztlich das bessere Ende für sich hatte.

Halbfinale

Rheinland-Pfalz-Derby im Halbfinale: Mit dem besseren Start für den 1.FC Kaiserslautern, der nach Treffern von Roman Brauer und Louis Mohr mit 2:0 früh führte. Die Mainzer waren völlig von der Rolle, verglichen mit den bis dato so souveränen Auftritten in der Gruppenphase. Malakai Hoover erhöhte auf 3:0, dann traf Louis Mohr sogar in Unterzahl zum 4:0 für Kaiserslautern. Dann kamen die Nullfünfer zum ersten Treffer durch Denton Snoh, wenig später traf Kevin Baldwin zum 2:4. Ging da noch was für Mainz? Oh ja! Simon Tedla stellte auf 3:4 und machte die Begegnung eineinhalb Minuten vor dem Ende so richtig heiß. Doch die Roten Teufel schafften es mit Glück und Geschick, noch den Vorsprung über die Zeit zu springen, und jubelten hinterher ausgelassen über den Sieg im RLP-Derby und den Einzug ins Endspiel.