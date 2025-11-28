Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
– Foto: Getty Images
Rapid trennt sich von Coach Stöger
SK Rapid Wien hat Cheftrainer Peter Stöger und Assistent Thomas Sageder mit sofortiger Wirkung freigestellt. Der 59-jährige Wiener, der erst im Sommer 2025 das Amt übernommen hatte, scheiterte mit einer desaströsen Bilanz: In den letzten zwölf Pflichtspielen gab es acht Niederlagen, darunter eine 1:4-Pleite in der Conference League bei Rakow Czestochowa. Sport-Geschäftsführer Markus Katzer nannte die Entwicklung der letzten Wochen als Grund und betonte, die Entscheidung sei ihm „extrem schwer“ g
Vorerst übernimmt Stefan Kulovits das Traineramt interimistisch, unterstützt von Luka Pavlović. Der 41-Jährige hatte im Frühjahr bereits sieben Bundesligaspiele betreut und die Europapokal-Qualifikation gesichert. Katzer versprach dem Duo „jede Unterstützung“ und kündigte an, den Markt nach einem Cheftrainer zu sondieren – ohne neuen „Schnellschuss“.
Stöger, Ex-Trainer des 1. FC Köln und Borussia Dortmund, startete vielversprechend und führte Rapid auf Platz zwei der Bundesliga, nur einen Punkt hinter RB Salzburg. Die Formkurve kippte jedoch nach der Länderspielpause, mit Niederlagen gegen den Grazer AK und in Europa. In der Conference League-Ligaphase mit 36 Teams dümpelte Rapid am Tabellenende ohne Punkte. Der Club wird nun den Fokus auf die Jahresendspiele legen.