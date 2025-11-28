Rapid trennt sich von Coach Stöger

Vorerst übernimmt Stefan Kulovits das Traineramt interimistisch, unterstützt von Luka Pavlović. Der 41-Jährige hatte im Frühjahr bereits sieben Bundesligaspiele betreut und die Europapokal-Qualifikation gesichert. Katzer versprach dem Duo „jede Unterstützung“ und kündigte an, den Markt nach einem Cheftrainer zu sondieren – ohne neuen „Schnellschuss“.

Stöger, Ex-Trainer des 1. FC Köln und Borussia Dortmund, startete vielversprechend und führte Rapid auf Platz zwei der Bundesliga, nur einen Punkt hinter RB Salzburg. Die Formkurve kippte jedoch nach der Länderspielpause, mit Niederlagen gegen den Grazer AK und in Europa. In der Conference League-Ligaphase mit 36 ​​Teams dümpelte Rapid am Tabellenende ohne Punkte. Der Club wird nun den Fokus auf die Jahresendspiele legen.