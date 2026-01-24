 2026-01-20T07:14:11.657Z

Rapid siegt doppelt beim Testspiel-Doppel in Wien

Im ersten Duell setzte sich die von Johannes Hoff Thorup betreute Auswahl – verstärkt durch mehrere Rapid‑II‑Spieler – bei eisigen Bedingungen mit 1:0 gegen den First Vienna FC durch. Das entscheidende Tor erzielte Ensar Musić (18) in der Rapidviertelstunde. Zuvor hatten Musić und Furkan Demir jeweils Aluminium getroffen.

Im zweiten Testspiel gegen NS Mura fielen deutlich mehr Treffer: Rapid gewann 5:2. Die Tore erzielten Cvetković, Bolla, Seidl (per Kopf), Kara und Wurmbrand. Mura kam zweimal heran, doch Rapid blieb offensiv dominant und setzte kurz vor Schluss durch Wurmbrand den Endpunkt.

SK Rapid – First Vienna FC 1:0 (0:0)
ÖFB Campus - Tor: Musić (78.)

Rapid mit: Gartler; Demir, Gröller (60. Brunnhofer), Muharemović, Auer (46. Roka), Grgić (32. Musić), Szladits, Børkeeiet (46. Velimirović), Radulović, Nunoo (46. Bischof), Haidara

SK Rapid - NS Mura 5:2 (2:0)
ÖFB Campus - Tore: Cvetković (15.), Bolla (41.), Seidl (55.), Kara (65.), Wurmbrand (88.);
Antolin (48.), Kurtović (60.)

Rapid mit: Hedl; Bolla, Cvetković, Raux-Yao, Weixelbraun (46. Auer/87. Ahoussou), Amane, Ndzie (61. Grgić), Seidl (87. Nunoo), Tilio (72. Wurmbrand), Antiste (61. Kara), Gulliksen

