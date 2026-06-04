Rapid rüstet für die Oberliga – und verabschiedet sechs Spieler

Emeraude Betani-Baku wechselt vom 1. FC Phönix Lübeck II zu SC Rapid Lübeck. Der 23-Jährige wurde nach Klubangaben unter anderem beim Wuppertaler SV ausgebildet und bringt bereits Erfahrungen aus dem Herrenbereich mit – sowohl aus der Regionalliga als auch aus der Oberliga. Offensiv kann Betani-Baku flexibel eingesetzt werden: auf den Flügeln ebenso wie im Sturmzentrum. Das Trainerteam beschreibt ihn als schnellen, mutigen Eins-gegen-eins-Spieler, der mit Tempo, Tiefenläufen und Unberechenbarkeit für Gefahr im letzten Drittel sorgen soll.
Ivan Taritas kommt ebenfalls von 1. FC Phönix Lübeck II. Der 23-Jährige ist in erster Linie rechter Verteidiger, kann nach Angaben des Vereins aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Rapid hebt seine körperlichen Voraussetzungen, seine Robustheit und Zweikampfstärke hervor. Taritas selbst begründet seinen Wechsel mit der sportlichen Perspektive am Kasernenbrink und will sich in die Mannschaft einbringen, um die gemeinsamen Ziele in der ersten Oberliga-Saison zu erreichen.
Tommy Nguyen kehrt zu SC Rapid Lübeck zurück. Der 22-Jährige spielte zuletzt für Concordia Hamburg und ist am Kasernenbrink kein Unbekannter, da er bereits früher für Rapid auflief. Ausgebildet wurde Nguyen in den Nachwuchsleistungszentren des Hamburger SV und von Energie Cottbus. Der Klub sieht in ihm einen vielseitigen Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann – ein Profil, das Rapid für die kommende Oberliga-Spielzeit gesucht hat.
Hamann, Stellbrinck und Caglar gehen nicht mit hoch
Jacob verlässt SC Rapid Lübeck, nachdem er frühzeitig den Schritt aus der Jugend in den Herrenbereich gegangen war. Laut Verein hätte er eigentlich noch ein weiteres Jahr in der U19 spielen können, erhielt aber bereits die Chance, sich auf höherem Niveau zu zeigen. Rapid beschreibt ihn als talentierten, einsatzbereiten Spieler, der trotz seines jungen Alters in Mannschaft und Kabine geschätzt wurde. Verletzungen warfen ihn in der Saison allerdings mehrfach zurück. Seine künftige sportliche Heimat steht nach Klubangaben noch nicht fest.
Maximilian Hamann geht den Weg in die Oberliga auf eigenen Wunsch nicht mit. Der Verein würdigt ihn als Spieler, der zwei Aufstiege mit Rapid erlebt hat: 2022/23 von der Verbandsliga in die Landesliga und 2025/26 den historischen Sprung in die Oberliga. Hamann wird in der Vereinsmitteilung als kopfballstark, kompromisslos und mannschaftsdienlich beschrieben. Wiederkehrende Verletzungen an Knie und Schulter begleiteten seine Zeit, dennoch sieht Rapid ihn als Teil einer prägenden Phase der jüngeren Vereinsgeschichte.
Yaser Ismailoglu wechselt zur neuen Saison zum Türkischen SV. Rapid hatte den jungen Innenverteidiger aus der eigenen U19 in den Herrenbereich hochgezogen. Der Klub hebt seine technischen Fähigkeiten, seine Lernbereitschaft und seinen Charakter hervor. Ismailoglu hatte laut Vereinsangaben mit Verletzungspech zu kämpfen, gab aber nicht auf. Aufgrund der Konkurrenzsituation entschied er sich nun dafür, den Oberliga-Weg zunächst nicht mitzugehen und weitere Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln.
Yesin El-Gafsi steht vor einem Wechsel zum SV Azadi. Der offensive Spieler kam ebenfalls aus der eigenen U19 in den Herrenbereich und absolvierte in der vergangenen Saison 18 Pflichtspiele für die erste Herrenmannschaft. Rapid beschreibt ihn als schnellen Flügelspieler mit Tempo, Technik und mutiger Spielweise. Nach Angaben des Vereins befindet sich El-Gafsi in Gesprächen mit mehreren Klubs, wobei der Wechsel zum SV Azadi bevorsteht.
Marcel Stellbrinck, von Rapid „Fischo“ genannt, verlässt den Klub ebenfalls auf eigenen Wunsch und wird das Abenteuer Oberliga nicht mit angehen. Der 37-Jährige war in der abgelaufenen Saison laut Vereinsmitteilung ein wichtiger Baustein auf dem Weg zum Aufstieg. Rapid hebt seine Erfahrung, Führungsqualität und fußballerische Klasse hervor. Stellbrinck war vom Eichholzer SV an den Kasernenbrink gewechselt und prägte den Aufstieg sportlich wie menschlich mit.
Yilmaz Caglar schließt sich zur neuen Saison dem SV Azadi an. Der Torhüter war seit der Saison 2024/25 bei SC Rapid Lübeck und wird vom Verein als Führungsspieler, Antreiber und Persönlichkeit beschrieben. Gerade in der Vorsaison, als viele junge Spieler erste Schritte im Herrenbereich machten, habe Caglar dem Team Orientierung und Stabilität gegeben. Aus familiären und beruflichen Gründen bleibt er nun in der Landesliga und geht nicht mit in die Oberliga.