Rapid rüstet für die Oberliga – und verabschiedet sechs Spieler

Emeraude Betani-Baku wechselt vom 1. FC Phönix Lübeck II zu SC Rapid Lübeck. Der 23-Jährige wurde nach Klubangaben unter anderem beim Wuppertaler SV ausgebildet und bringt bereits Erfahrungen aus dem Herrenbereich mit – sowohl aus der Regionalliga als auch aus der Oberliga. Offensiv kann Betani-Baku flexibel eingesetzt werden: auf den Flügeln ebenso wie im Sturmzentrum. Das Trainerteam beschreibt ihn als schnellen, mutigen Eins-gegen-eins-Spieler, der mit Tempo, Tiefenläufen und Unberechenbarkeit für Gefahr im letzten Drittel sorgen soll. Ivan Taritas kommt ebenfalls von 1. FC Phönix Lübeck II. Der 23-Jährige ist in erster Linie rechter Verteidiger, kann nach Angaben des Vereins aber auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden. Rapid hebt seine körperlichen Voraussetzungen, seine Robustheit und Zweikampfstärke hervor. Taritas selbst begründet seinen Wechsel mit der sportlichen Perspektive am Kasernenbrink und will sich in die Mannschaft einbringen, um die gemeinsamen Ziele in der ersten Oberliga-Saison zu erreichen.

Tommy Nguyen kehrt zu SC Rapid Lübeck zurück. Der 22-Jährige spielte zuletzt für Concordia Hamburg und ist am Kasernenbrink kein Unbekannter, da er bereits früher für Rapid auflief. Ausgebildet wurde Nguyen in den Nachwuchsleistungszentren des Hamburger SV und von Energie Cottbus. Der Klub sieht in ihm einen vielseitigen Spieler, der sowohl in der Innenverteidigung als auch im zentralen Mittelfeld eingesetzt werden kann – ein Profil, das Rapid für die kommende Oberliga-Spielzeit gesucht hat. Hamann, Stellbrinck und Caglar gehen nicht mit hoch Jacob verlässt SC Rapid Lübeck, nachdem er frühzeitig den Schritt aus der Jugend in den Herrenbereich gegangen war. Laut Verein hätte er eigentlich noch ein weiteres Jahr in der U19 spielen können, erhielt aber bereits die Chance, sich auf höherem Niveau zu zeigen. Rapid beschreibt ihn als talentierten, einsatzbereiten Spieler, der trotz seines jungen Alters in Mannschaft und Kabine geschätzt wurde. Verletzungen warfen ihn in der Saison allerdings mehrfach zurück. Seine künftige sportliche Heimat steht nach Klubangaben noch nicht fest.