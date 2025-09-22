Rapid Lübeck mit Schützenfest, Eichholz in letzter Sekunde gerettet

Am neunten Spieltag der Landesliga Holstein verteidigt der VfB Lübeck II seine Spitzenposition souverän. Dahinter rücken Rapid und Dornbreite enger zusammen. Im Tabellenkeller setzt es für Ratzeburg und Todesfelde II weitere Rückschläge.

VfB Lübeck II (1./23) – TuS Hartenholm (10./9) 2:0 Die Lübecker Reserve kontrollierte das Geschehen weitgehend und kam durch Ramaki und Goldmann zu einem verdienten Heimsieg. Hartenholm war zwar kämpferisch bemüht, blieb offensiv aber ohne Durchschlagskraft. Der Spitzenreiter bleibt auch im neunten Spiel ungeschlagen. Hartenholm rutscht ins Tabellenmittelfeld ab.

TSV Bargteheide (12./9) – TSV Lägerdorf (6./16) 1:2 Nach torloser erster Hälfte brachte Joachimsmeier die Gäste in Führung, Strudthoff legte wenig später nach. Van Unen konnte für Bargteheide zwar noch verkürzen, der Ausgleich blieb jedoch aus. Lägerdorf spielte ab der 74. Minute in Unterzahl, verteidigte die Führung aber souverän. Mit dem fünften Saisonsieg bleibt das Team oben dran.

TSV Bargteheide: Louis Hinze, Jakob Laurenz Henk, Alex Tom Krüger, Nils Fritzsche (46. Joey Jos Van Unen), Theodor Oskar Hagelstein (63. Colin Hilpert), Fynn Bartsch (66. Sandro Schönberger), Lenas Jahn, Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit (46. Florian Philipp Laue), Luca Maximilian Schulz - Trainer: Michel Wohlert

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter (32. Marvin Joachimsmeier), Tobias Granert, Christian Ostertag, Daniel Ondja A Onono, Jonas Bischoff, Julian Bossauer (79. Edwart Jauk), Moritz Maximilian Kreth (57. Pascal Dominic Ritter), Albion Krasniqi, Maximilian Strudthoff (87. Husseini Said Mortaza), Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

Schiedsrichter: Thorsten Reinke - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Marvin Joachimsmeier (65.), 0:2 Maximilian Strudthoff (68.), 1:2 Joey Jos Van Unen (90.)

Gelb-Rot: Christian Ostertag (74./TSV Lägerdorf/)

FC Dornbreite Lübeck (4./18) – FC Fetih-Kisdorf (11./9) 3:2

In einer abwechslungsreichen Partie geriet Dornbreite zweimal in Rückstand, drehte das Spiel aber in der Nachspielzeit durch ein Eigentor von Rübner. Kisdorf hatte über weite Strecken gut mitgehalten, ließ in der Schlussphase aber die nötige Stabilität vermissen. Michler traf doppelt für die Gäste, Kalfa und Adeoye glichen zwischenzeitlich aus. Dornbreite feiert den sechsten Saisonsieg und bleibt im Spitzenfeld.

FC Dornbreite Lübeck – FC Fetih-Kisdorf 3:2

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will (46. Gianluca Jay Messina), Simon Leu, Marcel Nagel, Vincent Janelt, Marc Hinze (81. Jannek Stöver), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (81. Pleurat Bajgora), Furkan Kalfa, Mohammad Massih Soltani, Malik Kalota (72. Ben Komla Afelete Galley), Bejamin-Junior Agbeto Kosi Galley - Trainer: Kevin Wölk

FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Robin Behrens, Tobias Caro (81. Sören Flemmer), Thilo Albrecht, Michael Brehm (83. Lennart Iven Hoee), Julius Schult (72. Jonas Rübner), Marvin Ruehsen, Erik Michler - Trainer: Nico Brehm

Schiedsrichter: Jannik-Alexander Schapals - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Erik Michler (18.), 1:1 Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (50.), 1:2 Erik Michler (55.), 2:2 Furkan Kalfa (70.), 3:2 Jonas Rübner (90.+4 Eigentor)

SC Rönnau (15./6) – SV Eichede II (14./6) 3:2

In einem hitzigen Kellerduell mit zwei Platzverweisen siegte Rönnau in letzter Sekunde durch ein Tor von Hamann. Zuvor hatte der Gastgeber in Unterzahl den Ausgleich durch Bojarinow hinnehmen müssen. Luma wurde wegen Tätlichkeit vom Platz gestellt, auch Rönnau kassierte zwei Platzverweise. Für beide Teams bleibt es ein Spiel mit offenem Ausgang – aber mit besseren Nerven auf Seiten der Gastgeber.

SC Rönnau – SV Eichede II 3:2

SC Rönnau: Nico Heuer, Tim Hamann, Lasse Koth, Torge Willhoeft, Mirco Schultz (15. Omer Shwan), Marvin Heckler, Matti Ole Heßmer (72. Tim Wohlert), Niklas Bibo, Janick Loose (81. Hannes Peter Hildebrandt), Lauriz Losser (66. Sebastian Buss), Marko Stoliar (53. Ruven Seydel) - Trainer: Jan Vogelsang

SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Yannik Marschner, Kartik Sharma, Nick Henry Tonder (63. Torge Leo Facklam), Henry Koglin, Jeremy Leandro Liebe, Luke Noel Ruge (84. Hakob Avetisyan), Ihab M´kadmi (67. Cacanja Akoma Lawrence) (76. Elias Anuari), Jan Bojarinow, Erijon Luma - Trainer: Marc Fischer

Schiedsrichter: Florentin Henning Gartz - Zuschauer: 65

Tore: 0:1 Erijon Luma (11.), 1:1 Lasse Koth (36.), 2:1 Omer Shwan (60.), 2:2 Jan Bojarinow (90.), 3:2 Mats Hamann (90.+5)

Gelb-Rot: Lasse Koth (55./SC Rönnau/)

Rot: Erijon Luma (55./SV Eichede II/Täglichkeit)

Gelb-Rot: Niklas Bibo (65./SC Rönnau/)

TSV Pansdorf (9./9) – SV Todesfelde II (13./8) 5:1

Todesfelde ging zwar früh in Führung, doch eine Rote Karte gegen Puranaci vor der Pause leitete die Wende ein. Pansdorf drehte die Partie mit Spielfreude und nutzte die numerische Überlegenheit eiskalt. Fünf verschiedene Torschützen sorgten für den höchsten Saisonsieg der Gastgeber. Für Todesfelde ist es bereits die fünfte Niederlage.

TSV Pansdorf – SV Todesfelde II 5:1

TSV Pansdorf: Luca Feix (46. Nick Zubke), Jason Lange (65. Christoph Schnell), Paul Manthe, Joel Denker, Etienne Noel Grimm (58. Jannik Schoer), Paul Julian Meins, Jan-Malte Basse (73. Tristan Dittmer), Enrique Bromund, Kai Hahn (70. Fabian Schulz), Jannes Hendrik Leptien, Lennart Gordon Toto Gönnemann - Trainer: Hendrik Block

SV Todesfelde II: Jonas Sebastian Kainzinger, Julian Holz, Reik Ole Steffens, Bejte Rama, Maximilian Aberger, Paul Rieseler (83. Junis Birgül), Yannick Phil Hagemann (46. Lasse Schwiemann), Dennis Studt (69. Nic Henri Jeske), Sam Alparslan Puranaci, Cornel Josef Barlikowski (69. Mohammad Samim Raji), Jakob Friedrichs - Trainer: Sebastian Fojcik

Schiedsrichter: Jonas Fischer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Cornel Josef Barlikowski (2.), 1:1 Etienne Noel Grimm (33.), 2:1 Lennart Gordon Toto Gönnemann (40.), 3:1 Enrique Bromund (57.), 4:1 Paul Julian Meins (62.), 5:1 Jannik Schoer (88.)

Rot: Sam Alparslan Puranaci (44./SV Todesfelde II/)

SC Rapid Lübeck (3./19) – VfR Horst (7./11) 7:1

Ein beeindruckender Offensivauftritt der Gastgeber bescherte Rapid Lübeck den höchsten Saisonsieg. Nachdem Horst zwischenzeitlich ausgeglichen hatte, zerfiel die Defensive der Gäste förmlich. Arp traf doppelt, insgesamt trugen sich sechs Rapid-Spieler in die Torschützenliste ein. Der Aufsteiger aus Horst bleibt damit weiter im Tabellenmittelfeld.

SC Rapid Lübeck – VfR Horst 7:1

SC Rapid Lübeck: Maksim Galtsew, Emmanuel Rivera, Mario Nagel (68. Jacob Shaher), Leon Bilic, Joel Liborius Damisi, Tino Arp, Peywend Cabbar (64. Erik Bauer), Lasse Meier, Marcel Stellbrinck (59. Yaser Ismailogu), Phil Miles Morr (64. Begtullah Cavdarli), Amir Aboukassim (74. Wahid El Gafsi) - Trainer: Christian Arp

VfR Horst: Norman Baese, Matthes Haack, Torben Sternberg, Dominik Bubat (68. Mika Handzel), Ronny Steven Müller, Malte Rathjen (62. Gianluca Stollhans), Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Mattis Lüchau, Morten Lau (62. Osei Kwadwo) - Trainer: Thorben Reibe

Schiedsrichter: Oliver Knoll

Tore: 1:0 Peywend Cabbar (6.), 1:1 Mattis Lüchau (26.), 2:1 Tino Arp (45.+1), 3:1 Emmanuel Rivera (51.), 4:1 Tino Arp (60.), 5:1 Phil Miles Morr (62.), 6:1 Lasse Meier (67.), 7:1 Begtullah Cavdarli (85.)

SV Türkspor Bad Oldesloe (8./10) – Ratzeburger SV (16./5) 3:2

Türkspor führte zur Pause verdient mit 2:0, geriet im zweiten Durchgang aber unnötig unter Druck. Todt und Schlüter brachten Ratzeburg zweimal heran, doch Busali entschied die Partie mit seinem zweiten Treffer. Ratzeburg bleibt mit nur einem Saisonsieg auf dem letzten Tabellenplatz. Türkspor kann sich mit dem dritten Saisonsieg vorerst etwas Luft verschaffen.

SV Türkspor Bad Oldesloe – Ratzeburger SV 3:2

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Lennart Hein, Luca Störmer, Marsel Alias Kmiec, Bilal Bilgic (69. Muhammed Mecit Kurtoglu), Hokir Busali, Adrian Matysik, Jonas Borrek (59. Malte Haas), Fatih Karanfil (59. Kubilay Büyükdemir), Arber Selimi, Arbnor Mustafa (74. Nichita Cremenciutchii) - Trainer: Sebastian Fojcik

Ratzeburger SV: Leon Neumann, Joshua Zander (59. Andreas Paulsen), Lennart Jacobsen, Jannik Edler, Lennart Herrmann (29. Jonas Biermann), Thorge Schlüter, Sören Todt, Siar Lukas Monaim, Lucas Sebastian Molter, Alexander Rudolph (81. Sven Knuth) - Trainer: David Martensen

Schiedsrichter: Simon Schmeling - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Hokir Busali (18.), 2:0 Marsel Alias Kmiec (41.), 2:1 Sören Todt (76.), 3:1 Hokir Busali (84.), 3:2 Thorge Schlüter (90.+5)

SSC Hagen Ahrensburg (5./16) – Eichholzer SV (2./19) 2:2

Die Gastgeber gingen durch Pohlmann in Führung und zeigten eine couragierte Vorstellung gegen den Favoriten. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich brachte Bier Hagen erneut in Front, ehe Hammerschmidt in der Nachspielzeit für Eichholz rettete. Der Tabellenzweite zeigte Schwächen in der Defensive, bleibt aber ungeschlagen. Ahrensburg bestätigt seine starke Form gegen Spitzenteams.

SSC Hagen Ahrensburg – Eichholzer SV 2:2

SSC Hagen Ahrensburg: Henrik Dierk, David Kyas, Christopher Herklotz, Jakob Heinrich Bier, Marc Misselhorn (66. Jakob Kyas), Leo Zerbe, Kent Wienholtz, Julius Frederic Daniel Schneider (91. Jirko Kroening Nöthling), Rico Pohlmann (75. Raphael Reifschneider), Christopher Liebau (66. Jurek Keller), Niklas Broszio - Trainer: Aydin Taneli

Eichholzer SV: Torben Schuckar, Alex Hammerschmidt, Morten Rüdiger, Ibrahim Sweiti (46. Hannes Bruhn), Yasin Varol, Niklas Burkhardt, Niklas Hamer, Luis Peter Fichtner, Jermaine Jenaro de Guzman, Felix Schmidt (86. Justin Thiele), Vico Jones Dombrowski - Trainer: Rene Sternberg

Schiedsrichter: k.A - Zuschauer: 87

Tore: 1:0 Rico Pohlmann (20.), 1:1 Niklas Hamer (65.), 2:1 Jakob Heinrich Bier (81.), 2:2 Alex Hammerschmidt (90.+3)