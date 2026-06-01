Rapid Lübeck baut Unterbau aus

Der Oberliga-Aufsteiger schafft zur Saison 2026/27 eine zusätzliche Herrenmannschaft. Unter Hassan Sayegh soll die neue U23 jungen Spielern den Übergang in den Seniorenbereich erleichtern.
Der sportliche Aufschwung beim SC Rapid Lübeck bekommt eine weitere strukturelle Ergänzung. Zur Saison 2026/27 gründet der Verein eine eigene U23-Mannschaft und will damit den nächsten Schritt im Aufbau seines Herrenbereichs gehen. Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Oberliga Schleswig-Holstein soll die neue Auswahl vor allem als Brücke zwischen Nachwuchs und Herrenfußball dienen.
Verantwortlich für die neue Mannschaft wird Hassan Sayegh sein. Der Trainer soll die jungen Spieler an die Anforderungen im Seniorenbereich heranführen und zugleich dafür sorgen, dass Talente aus der eigenen Jugend sowie aus der Region eine klare Perspektive im Verein bekommen. „Die Gründung der U23 ist für uns weit mehr als nur eine zusätzliche Mannschaft“, erklärt Sayegh. „Sie ist ein klares Bekenntnis zur Förderung junger Spieler und zur nachhaltigen Ausrichtung unseres Vereins.“
Die neue U23 soll nicht nur Spielpraxis bieten, sondern auch als Bindeglied zur ersten Mannschaft wirken. Talente sollen schrittweise an höhere sportliche Aufgaben gewöhnt werden und sich über Einsätze im Herrenfußball für weitere Aufgaben empfehlen. Der Verein setzt dabei auf eine Mischung aus ambitionierten Nachwuchsspielern und erfahrenen Akteuren, die auf und neben dem Platz Orientierung geben sollen.
Im Mittelpunkt stehen nach Vereinsangaben die individuelle Ausbildung, die sportliche Reifung und die Vermittlung der Werte von Rapid Lübeck. Damit will der Klub verhindern, dass junge Spieler nach dem Ende der Jugendzeit ohne klare Anschlusslösung abwandern. Stattdessen sollen sie innerhalb des Vereins gehalten und gezielt an den Herrenbereich herangeführt werden.
Für Rapid Lübeck ist die Gründung der U23 damit auch ein Signal über die kommende Saison hinaus. Die neue Mannschaft soll sportliche Ergebnisse liefern, vor allem aber eine Plattform schaffen, auf der junge Spieler Verantwortung übernehmen und sich im Erwachsenenfußball behaupten können.