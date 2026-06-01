Rapid Lübeck baut Unterbau aus

– Foto: Rapid Lübeck

Der sportliche Aufschwung beim SC Rapid Lübeck bekommt eine weitere strukturelle Ergänzung. Zur Saison 2026/27 gründet der Verein eine eigene U23-Mannschaft und will damit den nächsten Schritt im Aufbau seines Herrenbereichs gehen. Nach dem Aufstieg der ersten Mannschaft in die Oberliga Schleswig-Holstein soll die neue Auswahl vor allem als Brücke zwischen Nachwuchs und Herrenfußball dienen.

Verantwortlich für die neue Mannschaft wird Hassan Sayegh sein. Der Trainer soll die jungen Spieler an die Anforderungen im Seniorenbereich heranführen und zugleich dafür sorgen, dass Talente aus der eigenen Jugend sowie aus der Region eine klare Perspektive im Verein bekommen. „Die Gründung der U23 ist für uns weit mehr als nur eine zusätzliche Mannschaft“, erklärt Sayegh. „Sie ist ein klares Bekenntnis zur Förderung junger Spieler und zur nachhaltigen Ausrichtung unseres Vereins.“