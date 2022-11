Rapid holt verdienten Auswärtsdreier in Oderwitz

Es war am Ende ein Ritt auf der Rasierklinge. Das von den stark ersatzgeschwächten Rapidlern gezeigte Spiel ist schwer einzuordnen, denn die Chemnitzer führten klar und verdient bis zur 80.Minute mit 4:1. Dann der leistungsmäßige Einbruch in den Schlussminuten. Doch wenn man seit Wochen verletzungsbedingt auf ganz viele Stammkräfte verzichten muss und zusätzlich in dieser englischen Woche bereits ein Spiel in den Knochen hat, „dann war es ein perfektes Spiel von uns“, bemerkte BSC-Kapitän Marcel Richter kurz nach dem Spiel.



Trotz des kräftezehrenden 0:3 in dieser Woche gegen Radefeld, erstickten die Chemnitzer fast alle Oderwitzer Bemühungen im Keim, verteidigten sehr hoch und auch mutig. Das Führungstor nach einem Eckball in der 6.Minute per Kopf durch Paul Luis Eckhardt war der verdiente Lohn für diese Bemühungen. In der Folge ließ Rapid viele, zu viele Chancen liegen, um frühzeitig für klare Verhältnisse zu sorgen. Der Ausgleichstreffer in der 37.Spielminute war die sprichwörtliche Quittung für das Auslassen der vielen Tormöglichkeiten.



Kurz vor dem Pausenpfiff ein Schock beim FSV Oderwitz. Ohne Fremdeinwirkung verletzte sich bei den Gastgebern ein Spieler so schwer am Knie, dass ein Krankenwagen gerufen werden musste. An dieser Stelle wünscht der BSC Rapid dem Spieler Hendrik Junior alles Gute und baldige Genesung, damit er seinem Team schnellstmöglich wieder zur Verfügung steht.



Den zweiten Durchgang begannen die Chemnitzer mit einem Sturmlauf auf das Tor der Oderwitzer. In der 48.Spielminute erkämpfte sich Rapid`s Belmin Mesan den Ball am 5-Meter-Raum, doch der Oderwitzer Keeper Liersch ahnte die drohende Gefahr und vereitelte diese Szene zunächst. Sekunden später zappelte der Ball jedoch im Tor der Platzbesitzer – Eigentor. FSV-Spieler Moritz Keller bekam den Abpraller vor die Füße und das Unheil nahm seinen Lauf. Nur vier Minuten später erzielte Louis Gaida das 3:1 für die Gäste. Erst vernaschte er zweimal seinen Gegenspieler auf der rechten Strafraumseite, dann legte er sich das Streitobjekt im Stile eines Arjen Robben auf den linken Fuss und zirkelte den Ball anschließend ins linke obere Dreiangel.



In der 72.Minute wurde Gaida auf der linken Seite in Szene gesetzt. Das kleine PS-Monster entfloh seinem Gegenspieler und stürmte in Richtung gegnerisches Gehäuse. FSV-Torhüter Liersch lief ihm entgegen und wollte klären, doch Gaida schob den Ball rechts am Keeper vorbei ins lange Eck.



Das Ding war durch, dachten auf Kappler Seite alle. Noch zehn Minuten waren zu spielen. Rapid leistete sich in der Schlussphase noch ein paar Patzer, die zum zweiten und dritten Gegentor führten. Am Ende brachten die Chemnitzer trotzdem das Spiel sicher über die Ziellinie. „Es war ein Kraftakt mit der dünnen Spielerdecke in dieser englischen Woche, dafür zolle ich meinen Jungs großen Respekt“, sagte BSC-Trainer Florian Butter im Bus auf der Heimfahrt nach Chemnitz.