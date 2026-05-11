Rapid feiert die Meisterschaft, Kellerkampf noch offen

– Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress

Der SC Rapid Lübeck steht nach dem 2:0 gegen den SSC Hagen Ahrensburg bereits vorzeitig als Meister der Landesliga Holstein fest und freut sich über den Aufstieg in die Oberliga. Während an der Spitze damit alle Entscheidungen gefallen sind, kämpfen vor dem letzten Spieltag und dem Nachholspiel zwischen TSV Lägerdorf und Ratzeburger SV (Mittwoch, 20 Uhr) noch mehrere Mannschaften gegen den Abstieg.

Aydin Taneli (Trainer SSC Hagen Ahrensburg): "Für meine Mannschaft war das kämpferisch ein gutes Spiel. Wir geraten in der ersten Halbzeit nach zwei Standardsituationen mit 0:2 in Rückstand. Aus meiner Sicht waren beide Bälle zumindest haltbar, auch wenn ich niemandem einen Vorwurf machen möchte. Trotzdem hat die Mannschaft sehr ordentlich dagegengehalten. In der zweiten Halbzeit wird uns dann noch ein Treffer wegen Abseits aberkannt. Ob das tatsächlich eine Abseitsposition war, darüber kann man diskutieren. Mit dem möglichen 1:2 hätte die Partie in der Schlussphase vielleicht noch einmal eine andere Dynamik bekommen. Kämpferisch bin ich mit meiner Mannschaft absolut zufrieden. Rapid hatte viel Ballbesitz, eine gute Zirkulation und starke Einzelspieler, die immer wieder Räume geschaffen haben. Gleichzeitig haben wir im Verbund ordentlich verteidigt und viele Situationen gut gelöst. Unser Torwart Steven war zudem mehrfach zur Stelle, wenn es aus dem Spiel heraus gefährlich wurde. In der ersten Halbzeit haben wir es offensiv noch nicht geschafft, für ausreichend Entlastung zu sorgen und die Bälle vorne festzumachen. Das war nach der Pause besser. Trotzdem müssen wir die Niederlage akzeptieren. Glückwunsch an den Gegner zum Aufstieg. Wir arbeiten weiter und richten den Fokus auf die kommende Woche.“

Der neue Meister kontrollierte die Partie über weite Strecken und ging durch Tino Arp in der 32. Minute in Führung. Kurz vor der Pause traf Arp erneut und entschied die Begegnung damit frühzeitig. Rapid baute den Vorsprung auf den VfB Lübeck II auf sieben Punkte aus und ist bei nur noch einem ausstehenden Spiel nicht mehr einzuholen. Hagen Ahrensburg bleibt trotz der Niederlage im gesicherten Mittelfeld.

TSV Bargteheide (6./41 Punkte) – Ratzeburger SV (15./28 Punkte) 4:1

Der Ratzeburger SV erwischte den besseren Beginn und ging durch Lewis Vieth früh in Führung. Bargteheide reagierte noch vor der Pause mit Treffern von Miles Kinnigkeit und Florian Philipp Laue per Foulelfmeter. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Henri Lasse Benthien und Nils Fritzsche auf 4:1. Bargteheide sicherte sich damit endgültig den Klassenerhalt, während Ratzeburg den Gang in die Bezirksliga antreten muss.

Michel Wohlert (Trainer TSV Bargteheide): "In den ersten 20 Minuten haben wir noch zu wenig Zugriff in der Arbeit gegen den Ball gehabt. Außerdem waren wir technische zu unsauber. Spätestens mit dem 1:1 waren wir die deutlich bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang haben wir nahezu keine Abschlüsse zugelassen und haben nach hinten raus noch viele Konterchancen, um das Ergebnis noch höher zu gestalten. Insgesamt also ein verdienter Sieg, den wir sehr genießen."

TSV Bargteheide – Ratzeburger SV 4:1

TSV Bargteheide: Lukas Mladenic, Louis Hinze, Colin Hilpert (71. Karl Johann Hagelstein), Florian Henk, Florian Philipp Laue (76. Mika Rocksien), Henri Lasse Benthien, Lenas Jahn (56. Fynn Bartsch), Miles Kinnigkeit, Max Christian Nolle (56. Nils Fritzsche), Luca Maximilian Schulz, Ole Rahloff (64. Sebastian Noah Mac Leu) - Trainer: Michel Wohlert

Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Lennart Jacobsen (75. Sven Knuth), Jonah Lubenow (58. Alireza Asadollahi), Lennart Herrmann, Michael Meier, Paul Luca Benke (58. Jonas Biermann), Alex Müller, Sören Todt (79. Ercan Kurt), Siar Lukas Monaim (75. Darius Lips), Lucas Sebastian Molter, Lewis Vieth - Trainer: Bernd Todt

Schiedsrichter: Gerrit Steinmetz - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Lewis Vieth (18.), 1:1 Miles Kinnigkeit (39.), 2:1 Florian Philipp Laue (45.+2 Foulelfmeter), 3:1 Henri Lasse Benthien (59.), 4:1 Nils Fritzsche (85.)

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TSV Pansdorf (4./43 Punkte) – SV Türkspor Bad Oldesloe (8./40 Punkte) 1:2

Pansdorf ging bereits nach fünf Minuten durch Kai Hahn in Führung, verlor danach aber zunehmend die Kontrolle. Kamel Ejleh glich kurz vor der Pause aus, ehe Arda Kati nach einer Stunde den Siegtreffer erzielte. Türkspor setzte sich damit in den Top Ten fest, Pansdorf bleibt trotz der Niederlage auf Rang vier.

Hendrik Block (TSV Pansdorf): "Wir spielen eine gute erste Halbzeit, allerdings geht uns am Ende bisschen die Kraft aus. Wir haben heute aber wieder einen Schritt in die richtige Richtung gamacht und das ist gut."

Patrick Matysik (SVT Bad Oldesloe): "Der Platz war heute nicht einfach zu bespielen, das hat man beiden Mannschaften angemerkt. Die erste Halbzeit war absolut ausgeglichen mit überwiegend Mittelfeld- Aktionen. In der zweiten Halbzeit konnten wir dem Gegner mehr unseren Fußball aufzuzwingen, gewinnen die größeren Spielanteile und hatten ein Chancenplus. Klar, Pansdorf verschießt einen Elfmeter, der kam in der Entstehung irgendwie aus dem nichts, da haben wir dann schon ein wenig Glück. Zum Ende macht der Gegner nochmal auf und wir hätten in einigen Kontersituationen den Deckel drauf machen können. Am Ende steht ein verdienter Auswärtserfolg."

TSV Pansdorf – SV Türkspor Bad Oldesloe 1:2

TSV Pansdorf: Jan Hecht, Paul Manthe, Joel Denker, Etienne Noel Grimm (75. Jonas Timon Kröger), Paul Julian Meins, Nick Zubke, Christoph Schnell (70. Ole Westfahl), Mika Hansen, Kai Hahn, Malte Villbrandt, Timon Werda (65. Jannik Schoer) - Trainer: Hendrik Block

SV Türkspor Bad Oldesloe: Blend Selimi, Lennart Hein, Luca Störmer, Kamel Ejleh (91. Marsel Alias Kmiec), Bejte Rama, Hokir Busali, Adrian Matysik, Veysel Kara (80. Leotrim Selimi), Jonas Borrek (85. Ruslan Patiev), Arber Selimi, Arbnor Mustafa (53. Arda Kati) - Trainer: Patrick Matysik

Schiedsrichter: Tim Hohmann

Tore: 1:0 Kai Hahn (5.), 1:1 Kamel Ejleh (44.), 1:2 Arda Kati (60.)

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SC Rönnau (10./38 Punkte) – FC Fetih-Kisdorf (16./27 Punkte) 3:1

Nach torloser erster Halbzeit brachte Lasse Koth Rönnau unmittelbar nach Wiederbeginn in Führung. Janick Loose erhöhte wenig später auf 2:0, ehe Leon-Pascal Bankert in der Nachspielzeit noch einmal verkürzte. Melvin Jöns stellte kurz darauf den Endstand her. Rönnau machte damit den wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt, während Fetih-Kisdorf nicht mehr zu retten ist.

Nico Brehm (Trainer FC Fetih-Kisdorf): "Wir verlieren unser Auswärtsspiel in Rönnau mit 1:3 und gratulieren den Gastgebern zum gesicherten Klassenerhalt. Für uns ist es ein bitterer Tag, denn fußballerisch waren wir ebenbürtig, hatten jedoch nicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite. Dennoch bleiben wir unserer Linie treu und freuen uns kommende Woche auf das Duell gegen den VfB Lübeck."

SC Rönnau – FC Fetih-Kisdorf 3:1

SC Rönnau: Nico Heuer, Tim Hamann, Peter Lennard Koth, Torge Willhoeft, Jonte Christoph Frommhagen, Mirco Schultz (91. Finn Schönert), Nicolai Steffen (61. Melvin Jöns), Marvin Heckler, Janick Loose (86. Tim Wohlert), Ruven Seydel, Jasper Fredrich (46. Marko Stoliar) - Trainer: Pascal Lorenz

FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Tobias Caro (56. Michael Brehm), Lasse Drews (69. Mats Lorisch), Marco Möller, Mustafa Dikdere (85. Jonas Rübner), Thilo Albrecht, Lennart Iven Hoee (63. Ole Schneemann), Leon-Pascal Bankert - Trainer: Nico Brehm

Schiedsrichter: Mika-Bent Baghai-Anaraki - Zuschauer: 119

Tore: 1:0 Lasse Koth (47.), 2:0 Janick Loose (57.), 2:1 Leon-Pascal Bankert (90.+3), 3:1 Melvin Jöns (90.+6)

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VfB Lübeck II (2./54 Punkte) – Eichholzer SV (3./46 Punkte) 5:5

In einer spektakulären Begegnung fielen bereits vor der Pause vier Tore. Der VfB zog nach dem Seitenwechsel zwischenzeitlich auf 5:3 davon, doch der Eichholzer SV kämpfte sich erneut zurück. Morten Rüdiger und Yasin Varol sorgten noch für den Ausgleich. Der VfB hat Platz zwei und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation bereits sicher, Eichholz bleibt Dritter.

Rene Sternberg (Trainer Eichholzer SV): "Nach 96 intensiven Minuten stand es auf beiden Seiten FÜNF Treffer - 9:9 nach Hin- und Rückspiel! Für den neutralen Zuschauer hatte dieses Spiel wirklich alles zu bieten! Wir haben einen Rückstand gedreht und kassierten mit dem Pausenpfiff den Ausgleich. Direkt nach dem Wiederanpfiff mussten wir uns allerdings erst einmal schütteln, nachdem wir den VfB durch einen unglücklichen Fehler und einer weiteren Aktion mit viel Pech erneut in Führung gebracht hatten. Ein großes Lob an die Jungs, die heute eine starke Moral bewiesen, niemals aufgegeben und sich verdient zurückgekämpft haben. Zum Ende hin hatten wir noch einige Hochkaräter, jedoch fehlte uns dort das letzte Quäntchen Glück. Besonders positiv: Der ein oder andere Verletzte ist wieder belastbar. Ab sofort gilt der volle Fokus dem Pokalfinale, denn wir sind heiß darauf"

VfB Lübeck II – Eichholzer SV 5:5

VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Henry Jeschonek, Torben Sachau, Mariss Kolja Boll, Yehor Melenivskyi, Kalle Eric Wichmann, Orgen Marashi (80. Vanush Gharibyan), Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva (59. Kevin Voeks), Dominik Toschka (46. Marvin Grabowski), Elias Al Sadi (73. Afif Haji Hussein) - Trainer: Oliver Stutzky

Eichholzer SV: Torben Schuckar, Alex Hammerschmidt, Lukas Alexander Görlitz (58. Jan Luca Holst), Ibrahim Sweiti, Yasin Varol, Hannes Bruhn, Niklas Hamer, Jermaine Jenaro de Guzman, Jannis Herzog (79. Ervis Cokaj), David Bany, Leonard Boner (58. Morten Rüdiger) - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg

Schiedsrichter: Lukas Klingelhöfer

Tore: 1:0 Orgen Marashi (16.), 1:1 Niklas Hamer (20.), 1:2 Niklas Hamer (30.), 2:2 Gustavo Melo Nogueira da Silva (45.+1), 3:2 Anés Hadj (47.), 4:2 Torben Schuckar (49. Eigentor), 4:3 Jermaine Jenaro de Guzman (53.), 5:3 Linus Goldmann (60.), 5:4 Morten Rüdiger (67.), 5:5 Yasin Varol (76.)

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TSV Lägerdorf (11./37 Punkte) – SV Todesfelde II (12./36 Punkte) 1:2

Andrej Jauk brachte Lägerdorf zunächst in Führung, ehe Jakob Friedrichs noch vor der Pause ausglich. Lasse Schwiemann erzielte kurz nach Wiederbeginn den Siegtreffer für Todesfelde II. Durch den Auswärtssieg verschafften sich die Gäste etwas Luft im Tabellenkeller. Lägerdorf braucht noch einen Punkt und hat noch das Nachholspiel gegen den Ratzeburger SV vor sich.

Michael Blume (TSV Lägerdorf): "Wir laufen seit Wochen auf dem Zahnfleisch und benötigen Unterstützung aus der Zweiten und der A-Jugend, um einen Kader voll zu bekommen. Erneut haben sich zwei Spieler verletzt mit Kreuzband und Muskelfaserriss.

Das kann man nicht mehr adäquat auffangen und im Rhythmus bleiben oder kommen.

Wir sind wieder 1:0 durch ein Traumtor durch einen Freistoß in Führung gegangen und 3 Chancen zugelassen. Davon sind zwei leider in unserem Tor gelandet. Ab der 70 Minute eine starke Drangphase mit etlichen guten Chancen, aber selbst 100-prozentige gehen im Moment nicht rein. Wir müssen noch einen Punkt aus zwei Spielen holen, damit wir rechnerisch durch sind und nicht noch Relegation spielen. Das gilt es zu tun."

Sebastian Fojcik (Trainer SV Todesfelde II): "Ein wichtiger Auswärtssieg für uns, den wir uns intensiv erarbeitet haben. Wir konnten phasenweise für den Tabellenplatz souveränen Auftritt hinlegen, aber es gab auch zahlreiche Momente, in denen man die Anspannung gespürt hat. Das ist aber in der Situation verständlich. Die drei Punkte muss man erstmal in Lägerdorf holen."

TSV Lägerdorf – SV Todesfelde II 1:2

TSV Lägerdorf: Fabian Jütte, Merten Kunter, Christian Ostertag, Julian Bossauer (25. Paul Bennet Heymann), Marvin Joachimsmeier (89. Maximilian Merkel), Moritz Maximilian Kreth, Albion Krasniqi, Andrej Jauk, Edwart Jauk, Mike Loschizki, Husseini Said Mortaza (56. Marvin Kopitzki) - Trainer: Michael Blume

SV Todesfelde II: Jan Malte Skubowius, Johannes Willebrand, Julian Holz, Lasse Schwiemann, Maximilian Aberger, Elias Jung (90. Dennis Studt), Okan Özütemiz, Tobias Reichl, Paul Rieseler, Cornel Josef Barlikowski, Jakob Friedrichs - Trainer: Sebastian Fojcik

Schiedsrichter: Thao-Vy Nguyen (Flensburg)

Tore: 1:0 Andrej Jauk (20.), 1:1 Jakob Friedrichs (38.), 1:2 Lasse Schwiemann (54.)

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SV Eichede II (14./33 Punkte) – FC Dornbreite Lübeck (13./35 Punkte) 2:1

Dornbreite ging durch Marcel Nagel zunächst in Führung, doch Eichede II antwortete noch vor der Pause durch Kazusanosuke Ikeda. In der Schlussphase erzielte Joker Torge Leo Facklam das entscheidende 2:1. Eichede verkürzte den Rückstand auf Dornbreite damit auf zwei Punkte und sicherte sich ein Endspiel um den Klassenerhalt. Dornbreite verpasste dagegen einen möglichen Befreiungsschlag.

Jan-Christian Hack (Trainer SV Eichede II): "Wir holen drei verdiente Punkte. Wir haben das Spiel über die gesamte Spielzeit im Griff. Leider gerade wir mit dem ersten und einzigen Torschuss in Rückstand. Aber wir haben uns nicht aus der Ruhe bringen lassen und uns am Ende belohnt. Jetzt haben wir ein absolutes Endspiel und hoffen darauf im letzten Moment unser Halbjahr 2026 zu krönen."

Sascha Strehlau (Trainer FC Dornbreite): "Wir haben nun am letzten Spieltag ein Endspiel um den Klassenerhalt. Nun heißt es sich mental darauf vorzubereiten und alles andere ist Nebensache."

SV Eichede II – FC Dornbreite Lübeck 2:1

SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum, Linus Schürfeld (46. Torge Maltzahn), Yannik Marschner, Peer-Maurice Ehlers, Matteo David Morello (73. Torge Leo Facklam), Jonas Maximilian Evers, Jan Bojarinow (96. Jan Plate), Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger, Velson Fazlija (78. Luke Noel Ruge) - Co-Trainer: Christian Hack

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Eric Grotkopp, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina (70. Pleurat Bajgora), Marc Hinze (82. Volodymyr Pryiomov), Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye (78. Ben Komla Afelete Galley), Ben Komla Afelete Galley, Jano Göllner - Trainer: Sascha Strehlau

Schiedsrichter: Jonas Fischer - Zuschauer: 108

Tore: 0:1 Marcel Nagel (19.), 1:1 Kazusanosuke Ikeda (40.), 2:1 Torge Leo Facklam (84.)

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TuS Hartenholm (9./39 Punkte) – VfR Horst (7./41 Punkte) 1:1

Patrick Meyer brachte Horst früh in Führung, doch David Octavio Teixeira Mateus glich wenig später aus. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie ohne weitere Treffer. Hartenholm sammelte einen wichtigen Punkt und verbesserte seine Ausgangslage vor dem Saisonfinale. Horst bleibt im gesicherten Mittelfeld.

Jörg Zenker (Trainer TuS Hartenholm): "Wir hätten heute gerne das Spiel gewonnen. Genügend Chancen waren da. Wir haben aber auch gemerkt, dass die letzten Wochen sehr kräftezerrend waren. Wir haben wieder nicht verloren und wollen auch im letzten Spiel erfolgreich sein, um unsere starke Rückrunde und die Saison 25/26 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen."

Thorben Reibe (Trainer VfR Horst): „Grundsätzlich können wir mit dem Punkt zufrieden sein, wenn man auswärts bei der bislang besten Mannschaft des Jahres 2026 spielt. Gerade mit Blick auf unsere personelle Situation, da wir praktisch nur einen gesunden Feldspieler auf der Bank hatten, ist das Ergebnis absolut in Ordnung. Insgesamt war es ein Spiel auf Augenhöhe, wobei ich uns sogar als die etwas gefährlichere Mannschaft gesehen habe. Wenn man die Aluminiumtreffer betrachtet, hatten wir vielleicht sogar die besseren Möglichkeiten. Gleichzeitig hatten wir in der Schlussphase auch das nötige Glück, als unser Torwart stark pariert hat und Hartenholm eine große Chance liegen ließ. Auf der anderen Seite hatten wir selbst ebenfalls noch eine hundertprozentige Möglichkeit auf den Siegtreffer. Deshalb geht das Unentschieden unterm Strich in Ordnung. Man hat beiden Teams angemerkt, dass jeweils der Top-Stürmer gefehlt hat. Mit etwas mehr Durchschlagskraft im letzten Drittel wären vermutlich noch mehr Tore gefallen – und vielleicht hätten wir dann sogar als Sieger den Platz verlassen.“

TuS Hartenholm – VfR Horst 1:1

TuS Hartenholm: Lukas Noel Franz, Robert Hendrik Wasner, Jan-André Sievers, Hendrik Wehde (65. Max Dietmar Zastrow), Sabri Nasri, Alaeddine Nasri, Til Siemssen (46. Miguel Patrick Marcus), Marcio Alberto Teixeira Mateus (79. Izzet Yapakci), Santino Montell Laubinger (63. Christ Noah Foli), David Octavio Teixeira Mateus, Maximilian Kokot - Trainer: Jörg Zenker

VfR Horst: Yannis Horvath, Torben Sternberg, Maximilian Hernandez (65. Ruben Anjumyan), Dominik Bubat, Ronny Steven Müller, Tim Moritz, Malte Rathjen (74. Mattis Lüchau), Patrick Meyer, Paris Bruhn, Marvin Stegers, Jannik Arnold - Trainer: Thorben Reibe

Schiedsrichter: Sebastian Marx - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Patrick Meyer (22.), 1:1 David Octavio Teixeira Mateus (29.)

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Der 30. Spieltag

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Todesfelde II - TuS Hartenholm

So., 17.05.26 14:00 Uhr Ratzeburger SV - TSV Lägerdorf

So., 17.05.26 14:00 Uhr Eichholzer SV - TSV Bargteheide

So., 17.05.26 14:00 Uhr FC Fetih-Kisdorf - VfB Lübeck II

So., 17.05.26 14:00 Uhr SSC Hagen Ahrensburg - SC Rönnau

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV Türkspor Bad Oldesloe - SC Rapid Lübeck

So., 17.05.26 14:00 Uhr FC Dornbreite Lübeck - TSV Pansdorf

So., 17.05.26 14:00 Uhr VfR Horst - SV Eichede II