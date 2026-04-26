Rapid bleibt vorn, im Keller rücken die Abstände enger zusammen Nach dem 27. Spieltag der Landesliga Holstein ist an der Spitze nur noch das Duell zwischen Rapid Lübeck und VfB Lübeck II offen – im Abstiegskampf bleiben mehrere Vereine unter Druck. von ck · Heute, 19:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Vivian Pfaff

Der SC Rapid Lübeck und VfB Lübeck II sind rechnerisch nicht mehr aus den ersten drei Plätzen zu verdrängen. Dahinter hat nur noch Eichholzer SV eine Chance auf Rang zwei, während FC Fetih-Kisdorf trotz des Sieges in Pansdorf weiter Letzter bleibt.

TSV Bargteheide (8., 35 Punkte) – VfR Horst (6., 39 Punkte) 3:1

TSV Bargteheide hat sich mit dem Heimsieg wichtige Luft nach unten verschafft. Miles Kinnigkeit brachte den Aufsteiger mit zwei frühen Treffern in der 13. und 21. Minute auf Kurs, ehe Karl Johann Hagelstein in der 81. Minute auf 3:0 stellte. Morten Lau gelang für VfR Horst erst in der Nachspielzeit der Anschlusstreffer. Horst bleibt mit 39 Punkten im oberen Mittelfeld, Bargteheide hat nun fünf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Michel Wohlert (Trainer TSV Bargteheide): „Ein hochverdienter Sieg, den wir uns hart erarbeitet haben. Über die gesamte Spielzeit haben wir sehr konzentriert verteidigt und den Gegner im Spiel aus dem Feld heraus kaum zur Entfaltung kommen lassen – gefährlich wurde er lediglich bei Standards. Unsere eigenen Treffer sind ebenfalls nach Standards gefallen, wobei wir darüber hinaus noch zahlreiche Chancen ungenutzt gelassen haben. Unterm Strich zählt aber das Ergebnis, und wir freuen uns über drei absolut verdiente Punkte.“

Thorben Reibe (Trainer VfR Horst): „Der Sieg von Bargteheide war hochverdient. Wir haben über weite Strecken kaum stattgefunden, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und haben vieles vermissen lassen, was uns zuletzt ausgezeichnet hat. Am Ende können wir fast froh sein, dass es nicht noch deutlicher geworden ist. Bargteheide hatte mehrere Eins-gegen-eins-Situationen, die unser Torhüter stark entschärft hat. Insgesamt war das von uns einfach zu wenig. Man hat gemerkt, dass Bargteheide die Punkte unbedingt wollte und entsprechend mehr investiert hat. Glückwunsch an den Gegner. Für uns ist es ärgerlich, weil wir uns damit ein Stück weit das kaputt machen, was wir uns in der Rückrunde erarbeitet haben. Jetzt bleiben noch drei Spiele, aus denen wir das Beste herausholen wollen.“ Gestern, 13:00 Uhr TSV Bargteheide Bargteheide VfR Horst VfR Horst 3 1 Abpfiff TSV Bargteheide – VfR Horst 3:1

TSV Bargteheide: Yannick Kinnigkeit, Louis Hinze, Florian Philipp Laue (88. Jan Luca Schulz), Henri Lasse Benthien, Pascal Leppin (39. Luca Maximilian Schulz), Theodor Oskar Hagelstein (85. Marcel Born), Fynn Bartsch (87. David Timmermann), Malte Kentzler, Miles Kinnigkeit, Max Christian Nolle (90. Colin Hilpert), Karl Johann Hagelstein - Trainer: Michel Wohlert

VfR Horst: Yannis Horvath, Simeon Duwensee (60. Morten Lau), Torben Sternberg, Dominik Bubat, Tim Moritz, Mika Handzel (77. Kwadwo Osei), Paris Bruhn, Marvin Stegers (46. Evans Nii Martei Commodore), Lennart Dora, Mattis Lüchau (84. Ronny Steven Müller), Jannik Arnold (77. Ruben Anjumyan) - Trainer: Thorben Reibe

Schiedsrichter: Falk Schmidt - Zuschauer: 25

Tore: 1:0 Miles Kinnigkeit (13.), 2:0 Miles Kinnigkeit (21.), 3:0 Karl Johann Hagelstein (81.), 3:1 Morten Lau (90.+4) --------------------------------------------- FC Dornbreite Lübeck (10., 34 Punkte) – TuS Hartenholm (12., 32 Punkte) 3:4

In einem torreichen Spiel hat TuS Hartenholm beim FC Dornbreite Lübeck einen wichtigen Auswärtssieg geholt. Nach Treffern von Gianluca Jay Messina, Blerim Bara, Maximilian Kokot, Miguel Patrick Marcus und Marc Hinze stand es nach 50 Minuten 3:3, ehe Bara in der 75. Minute das entscheidende Tor erzielte. Dornbreite bleibt bei 34 Punkten und ist noch nicht außer Gefahr. Hartenholm verkürzt den Abstand auf Dornbreite auf zwei Punkte und hat zudem ein Spiel weniger absolviert. Sascha Strehlau (Trainer FC Dornbreite Lübeck): „Leider konnten wir unseren negativen Lauf nicht stoppen. Wir erzielen drei Tore und verlieren am Ende trotzdem das Spiel – das ist natürlich enttäuschend. Aufgeben ist für uns keine Option. Wir werden in der kommenden Woche einen neuen Anlauf nehmen und alles daransetzen, die drei Punkte zu holen.“

FC Dornbreite Lübeck – TuS Hartenholm 3:4

FC Dornbreite Lübeck: Nico Heyden, Leon Will, Simon Leu, Janis Hansen, Luca Ole Grotkopp, Marcel Nagel, Gianluca Jay Messina, Marc Hinze, Jeremy-Colin Micah Emmanuel Adeoye, Volodymyr Pryiomov, Tyler Stadler (61. Hendrik Heinrich) - Trainer: Sascha Strehlau

TuS Hartenholm: Lukas Noel Franz, Robert Hendrik Wasner, Hendrik Wehde, Benjamin Karadzic (60. Alban Velija), Sabri Nasri, Til Siemssen, Miguel Patrick Marcus, Maximilian Kokot (91. Max Dietmar Zastrow), Blerim Bara, Christ Noah Foli, Santino Montell Laubinger (77. Paul Gehrmann) - Trainer: Jörg Zenker - Trainer: Martin Genz

Schiedsrichter: Mats Bennet Stankat

Tore: 1:0 Gianluca Jay Messina (9.), 1:1 Blerim Bara (19.), 1:2 Maximilian Kokot (29.), 2:2 Gianluca Jay Messina (31.), 2:3 Miguel Patrick Marcus (40.), 3:3 Marc Hinze (50.), 3:4 Blerim Bara (75.) --------------------------------------------- TSV Lägerdorf (7., 36 Punkte) – SV Eichede II (13., 30 Punkte) 0:4

SV Eichede II hat im Kampf um den Klassenverbleib ein deutliches Zeichen gesetzt. Jan Bojarinow, Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger und Mohammad Massih Soltani trafen beim klaren 4:0 in Lägerdorf. Eichede bleibt zwar auf dem Relegationsplatz, hat den Abstand zu den direkten Abstiegsrängen aber vergrößert. TSV Lägerdorf steht mit 36 Punkten weiterhin vor der unteren Tabellenzone, ist rechnerisch aber noch nicht endgültig gesichert. Michael Blume (TSV Lägerdorf): „Im Gegensatz zur Vorwoche gegen Hartenholm mussten wir diesmal eine Niederlage hinnehmen, die auch in der Höhe verdient war. Wir sind nie richtig ins Spiel gekommen und haben uns kaum Torchancen erarbeitet. Eichede ist mit einer sehr starken Mannschaft nach Lägerdorf gekommen. Man hat sofort gesehen, dass viele Spieler über viel Erfahrung verfügen, läuferisch stark sind, technisch sauber agieren und oft den entscheidenden Schritt schneller waren. Bei uns merkt man aktuell, dass für viele Spieler die erste richtige Saison im Herrenbereich ist. Dazu kommen einige Ausfälle durch Verletzungen und eine insgesamt angespannte Personalsituation, die uns nur wenig Spielraum lässt. Trotzdem richten wir den Blick nach vorne. Die Sommerpause wird wichtig sein, um neue Kräfte zu sammeln. Jetzt gehen wir aber zunächst mit voller Energie in die Derbywoche und wollen dort noch einmal alles investieren.“ Jan-Christian Hack (Trainer SV Eichede II): „Ein absolut verdienter Sieg. Wir haben von Beginn an das Spiel kontrolliert und zu keiner Phase Zweifel daran gelassen, wer den Platz als Sieger verlassen wird. Die sich bietenden Räume haben wir konsequent genutzt und gut bespielt. Insgesamt war das eine sehr reife Leistung der Mannschaft.“

TSV Lägerdorf – SV Eichede II 0:4

TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Christian Ostertag, Daniel Ondja A Onono (59. Dennis Staade), Julian Bossauer (66. Husseini Said Mortaza), Marvin Joachimsmeier (84. Dennis Rosenthal), Moritz Maximilian Kreth (66. Michel Aaron Pohlmann), Albion Krasniqi, Andrej Jauk (59. Pascal Dominic Ritter), Edwart Jauk, Mike Loschizki - Trainer: Michael Blume

SV Eichede II: Fynn-Niklas Heißenbüttel, Hendrik Holderbaum (86. Jan Plate), Yannik Marschner (69. Matteo David Morello), Peer-Maurice Ehlers, Nico Fischer, Torge Leo Facklam, Jonas Maximilian Evers, Jan Bojarinow (75. Torge Maltzahn), Kazusanosuke Ikeda, Justin Krüger (65. Luke Noel Ruge), Mohammad Massih Soltani (63. Linus Schürfeld) - Trainer: Marc Fischer

Schiedsrichter: Markus Thormählen

Tore: 0:1 Jan Bojarinow (11.), 0:2 Kazusanosuke Ikeda (38.), 0:3 Justin Krüger (47.), 0:4 Mohammad Massih Soltani (52.) --------------------------------------------- TSV Pansdorf (4., 43 Punkte) – FC Fetih-Kisdorf (16., 24 Punkte) 0:3

FC Fetih-Kisdorf hat beim Vierten TSV Pansdorf überraschend deutlich gewonnen. Leon-Pascal Bankert, Lars Höche und Ben Dreger trafen bereits vor der Pause und sorgten damit für den sechsten Saisonsieg des Tabellenletzten. Pansdorf bleibt bei 43 Punkten und kann VfB Lübeck II auf Rang zwei rechnerisch nicht mehr erreichen. Fetih-Kisdorf kann mit maximal 33 Punkten die Teams ab Platz zehn nicht mehr einholen, hat aber den Anschluss an Ratzeburger SV, SC Rönnau und SV Eichede II gehalten. Hendrik Block (TSV Pansdorf): „Heute ist uns insgesamt zu wenig gelungen, weshalb die Niederlage verdient ist. Die Enttäuschung ist groß – und das ist auch richtig so. Dennoch ist die Saison noch nicht vorbei und unsere Ziele sind weiterhin erreichbar. Wir werden das Spiel schnell abhaken und den Fokus nach vorne richten. Glückwunsch an Kisdorf zu den verdienten drei Punkten.“ Nico Brehm (FC Trainer Fetih-Kisdorf): „Wir sind stark ins Spiel gestartet und konnten früh in Führung gehen. Nach einem Standard haben wir direkt nachgelegt und noch vor der Pause auf 3:0 erhöht. Nach dem Seitenwechsel kam das erwartete Aufbäumen von Pansdorf, das wir jedoch konzentriert und ohne Gegentor überstanden haben. Auch wir hatten noch Möglichkeiten, das Ergebnis weiter auszubauen. Am Ende steht ein verdienter 3:0-Auswärtssieg. Wir sind zufrieden mit der Leistung und der mannschaftlichen Geschlossenheit.“

TSV Pansdorf – FC Fetih-Kisdorf 0:3

TSV Pansdorf: Tobias Zander, Marcel Venzke, Moritz Manthe (46. Enrique Bromund), Joel Denker, Etienne Noel Grimm (46. Jonas Timon Kröger), Paul Julian Meins, Christoph Schnell, Mika Hansen (46. Nick Zubke), Malte Villbrandt (64. Fabian Schulz), Timon Werda (65. Dennis Rosenlöcher), Jannik Schoer - Trainer: Hendrik Block

FC Fetih-Kisdorf: Fin Drews, Ben Dreger, Lars Höche, Luis Hinzmann, Lasse Drews, Marco Möller (88. Ole Schneemann), Mustafa Dikdere (62. Marvin Ruehsen), Thilo Albrecht, Michael Brehm (83. Jonas Rübner), Lennart Iven Hoee (62. Mats Lorisch), Leon-Pascal Bankert (88. Tobias Caro) - Trainer: Nico Brehm

Schiedsrichter: Luca Seils (Lübeck) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Leon-Pascal Bankert (5.), 0:2 Lars Höche (10.), 0:3 Ben Dreger (44.) --------------------------------------------- SC Rönnau (14., 28 Punkte) – Ratzeburger SV (15., 25 Punkte) 1:1

Im direkten Duell zweier stark gefährdeter Mannschaften hat es keinen Sieger gegeben. Janick Loose brachte SC Rönnau in der 27. Minute in Führung, Lennart Herrmann glich sieben Minuten später für den Ratzeburger SV aus. Rönnau bleibt mit 28 Punkten auf einem direkten Abstiegsplatz, Ratzeburg steht mit 25 Punkten weiter dahinter. Beide haben wegen ihrer Nachholspiele aber noch mehr Möglichkeiten als die Teams mit bereits 27 absolvierten Partien.

SC Rönnau – Ratzeburger SV 1:1

SC Rönnau: Nico Heuer, Tim Hamann, Torge Willhoeft, Mirco Schultz, Marvin Heckler, Janick Loose, Mats Hamann (46. Matti Ole Heßmer), Jasper Fredrich (70. Nicolai Steffen), Tim Bedei (46. Marko Stoliar), Konstantin Reimpell (95. Jan-Hendrik Hoch), Jonte Christoph Frommhagen - Trainer: Pascal Lorenz

Ratzeburger SV: Lukas Meßfeldt, Jannik Edler, Jonah Lubenow (85. Sören Todt), Lennart Herrmann, Jan-Hendrik Braasch (70. Marc Alves), Michael Meier, Felix Michael Busch, Siar Lukas Monaim, Lucas Sebastian Molter, Lewis Vieth (60. Sören Hansen), Eric Niclas Warnke (70. Alex Müller) - Trainer: Bernd Todt

Schiedsrichter: Sebastian Marx - Zuschauer: 89

Tore: 1:0 Janick Loose (27.), 1:1 Lennart Herrmann (34.) --------------------------------------------- VfB Lübeck II (2., 53 Punkte) – SV Todesfelde II (11., 33 Punkte) 3:3

VfB Lübeck II hat im Aufstiegsrennen zwei Punkte liegen lassen. SV Todesfelde II führte durch Yannick Phil Hagemann, Maximilian Aberger und Lasse Schwiemann bereits 3:1, ehe Linus Goldmann mit zwei Treffern in der 53. und 59. Minute noch den Ausgleich erzielte. Der VfB bleibt Zweiter, kann aber nur noch von Eichholzer SV aus der Relegationsposition verdrängt werden. Todesfelde nimmt einen wichtigen Punkt mit, bleibt mit 33 Zählern aber weiter in Reichweite der Abstiegszone.

VfB Lübeck II – SV Todesfelde II 3:3

VfB Lübeck II: Fyn-Luca Lewinski, Henry Jeschonek, Torben Sachau, Anés Hadj, Simon Pascal Moritz, Collin-Noel Goerke, Marvin Grabowski, Colin Ulrich, Kalle Eric Wichmann (37. Elias Al Sadi), Linus Goldmann, Gustavo Melo Nogueira da Silva - Trainer: Oliver Stutzky

SV Todesfelde II: Jan Malte Skubowius, Johannes Willebrand, Lasse Schwiemann, Maximilian Aberger, Elias Jung (94. Mohammad Samim Raji), Tobias Reichl, Paul Rieseler, Yannick Phil Hagemann (66. Henrik Martin Lohmann), Sam Alparslan Puranaci, Cornel Josef Barlikowski, Jakob Friedrichs (90. Nic Henri Jeske) - Trainer: Sebastian Fojcik

Schiedsrichter: Claudius Böhnke - Zuschauer: 47

Tore: 0:1 Yannick Phil Hagemann (6.), 1:1 Colin Ulrich (24.), 1:2 Maximilian Aberger (33. Foulelfmeter), 1:3 Lasse Schwiemann (51.), 2:3 Linus Goldmann (53.), 3:3 Linus Goldmann (59.) --------------------------------------------- SC Rapid Lübeck (1., 58 Punkte) – Eichholzer SV (3., 45 Punkte) 1:1

SC Rapid Lübeck hat seine Tabellenführung behauptet, den direkten Aufstieg aber noch nicht rechnerisch gesichert. Vico Jones Dombrowski brachte Eichholzer SV in der 67. Minute in Führung, Tino Arp glich sieben Minuten später aus. Rapid liegt fünf Punkte vor VfB Lübeck II und benötigt aus den letzten drei Spielen noch fünf Punkte, um den ersten Platz sicher zu haben. Eichholz kann Rapid nicht mehr einholen, aber Rang zwei bleibt rechnerisch noch möglich. Rene Sternberg (Trainer Eichholzer SV): „Ein großes Kompliment an die gesamte Mannschaft. Es ist bemerkenswert, mit welcher Konsequenz wir verteidigt und wie viel Einsatz wir auf den Platz gebracht haben. Mit dem aktuell stark ausgedünnten Kader haben wir uns diesen Punkt absolut verdient. Ein besonderer Dank gilt den Spielern aus der Alten Herren und der zweiten Mannschaft, die ausgeholfen haben und ihre Aufgabe sehr ordentlich erfüllt haben. Wir hoffen, dass sich die personelle Situation in den kommenden Wochen entspannt und richten den Blick auf die verbleibenden Spiele der Saison sowie das anstehende Pokalfinale.“

SC Rapid Lübeck – Eichholzer SV 1:1

SC Rapid Lübeck: Yilmaz Caglar, Emmanuel Rivera, Mario Nagel, Leon Bilic, Raphael Leon Theiss, Tino Arp, Peywend Cabbar (70. Begtullah Cavdarli), Serdar Hassan, Lasse Meier, Marcel Stellbrinck, Amir Aboukassim - Trainer: Christian Arp - Trainer: Dario Bilic

Eichholzer SV: Kevin Pour, Alex Hammerschmidt, Mustafa Salih, Lukas Alexander Görlitz, Ibrahim Sweiti, Niklas Hamer, Jermaine Jenaro de Guzman, David Bany (92. Leonard Boner), Vico Jones Dombrowski, Ramazan Acer (73. Jan Luca Holst), Caspar Stark (94. Mohammed Salim Mohammed Bin Israyti) - Trainer: Denny Skwierczynski - Trainer: Rene Sternberg

Schiedsrichter: Malte Gerhardt - Zuschauer: 300

Tore: 0:1 Vico Jones Dombrowski (67.), 1:1 Tino Arp (74.) --------------------------------------------- SV Türkspor Bad Oldesloe (9., 35 Punkte) – SSC Hagen Ahrensburg (5., 39 Punkte) 0:0

Zwischen SV Türkspor Bad Oldesloe und SSC Hagen Ahrensburg fielen keine Tore. Hagen bleibt mit 39 Punkten auf Rang fünf und hat noch ein Spiel weniger absolviert als mehrere Konkurrenten. Türkspor steht mit 35 Punkten auf Platz neun, hat aber ebenfalls erst 26 Spiele bestritten. Nach unten ist der Vorsprung noch nicht groß genug, um die Lage endgültig zu beruhigen. Patrick Matysik (SVT Bad Oldesloe): „Das zweite Unentschieden der Saison hinterlässt gemischte Gefühle. Die Anfangsphase gehörte klar uns, danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften defensiv stabil standen, im letzten Drittel aber zu inkonsequent agierten. Die klareren Chancen im ersten Durchgang hatte insgesamt der Gegner. In der Halbzeit haben wir einige Punkte angesprochen und in der zweiten Hälfte deutlich besser umgesetzt. Wir konnten mehr Druck auf die letzte Linie ausüben und uns durch schnelle Verlagerungen wiederholt Möglichkeiten erarbeiten. Darauf lässt sich aufbauen. Mit dem Abpfiff haben wir dann noch eine hundertprozentige Chance, die wir nutzen müssen. Bei einigen Entscheidungen hätte ich mir eine etwas ausgewogenere Linie gewünscht, ohne das in den Vordergrund zu stellen. Unterm Strich ist das Unentschieden leistungsgerecht.“ Aydin Taneli (Trainer SSC Hagen Ahrensburg): „Beide Mannschaften waren taktisch im Defensivverbund sehr gut organisiert. Trotzdem hatten wir die klareren Möglichkeiten. In der ersten Halbzeit hatten wir durch Jakob und kurz vor der Pause durch Christopher zwei hochkarätige Chancen, bei denen er frei auf das Tor zuläuft, der Torwart aber stark pariert. Da hätten wir eigentlich mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Auch in der zweiten Halbzeit hatten wir eine riesige Gelegenheit, die man fast schon als tausendprozentige Chance bezeichnen kann. Aus kurzer Distanz müssen wir den Ball eigentlich nur noch ins lange Eck schieben, verfehlen das Tor aber. Die Chancenverwertung begleitet uns schon länger, auch wenn es in dieser Saison phasenweise besser geworden ist. Kämpferisch und taktisch war das von meiner Mannschaft ein sehr guter Auftritt. Wir waren gut organisiert, haben sauber verschoben und auch immer wieder Nadelstiche gesetzt. Es gab kleinere Phasen, in denen wir zu schnell den Ball verloren haben, insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit der Leistung. Unterm Strich hätten wir das Spiel gewinnen können, nehmen jetzt aber einen Punkt mit. Damit können wir leben, auch wenn sich die Mannschaft heute durchaus mehr verdient gehabt hätte.“