Rapid behält die Oberhand

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung zwischen Rapid Chemnitz und der SG Dresden Striesen, die am Ende die Chemnitzer mit 2:1 gewannen.



Es war aus Kappler Sicht das erwartet schwere Spiel. Es war nicht schön, aber am Ende effektiv und erfolgreich. Der Verlauf der Partie im Kappler Stadion war sicherlich ganz nach dem Geschmack von BSC-Trainer Florian Butter. In den entscheidenden Momenten war nämlich sein Team stets cleverer, bestrafte einen individuellen Fehler der Dresdner mit dem 1:0-Führungstreffer durch Gaida (23.Min.) und dem sehenswerten Freistoßtor zum 2:1 durch Gabor Vass kurz vor der Pause.

Dazwischen machten die Gäste den Freudenjubel der Rapidler zunichte, als der Dresdner Hille nur vier Minuten nach der Chemnitzer Führung den Ausgleich besorgte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Pause.