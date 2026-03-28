Raphael Steinmetz wird Spielertrainer in der Bezirksliga

Raphael Steinmetz wird Spielertrainer bei SuS 21 Oberhausen. – Foto: Markus Becker

"Wir haben in den letzten Wochen viele und vor allem extrem gute Gespräche geführt. Was mich dabei von Anfang an begeistert hat, war Raphas akribische und detailverliebte Arbeitsweise – man merkt in jeder Sekunde seine Profi-Vergangenheit und seinen Anspruch an Qualität. Dass er so für unsere Vision brennt, zeigt auch uns als Verein, dass wir hier an der Schleuse aktuell verdammt viel richtig machen", erklärt Robin Peters, der 1. Vorsitzende der Oberhausener, in den Vereinsmedien.

Zusage erfolgt ligaunabhängig

Steinmetz, der nach seiner aktiven Profi-Karriere, zunächst vier Jahre lang für Schwarz-Weiß Alstaden spielte, wechselte vor anderthalb Jahren zum VfB Bottrop. Mit 17 Toren und 18 Vorlagen ist er in der laufenden Saison in der Landesliga, Gruppe 2, ein echter Unterschiedsspieler und soll das auch beim SuS 21 sein: "Als Taktgeber an der Seitenlinie, als strategischer Kopf in der sportlichen Leitung und natürlich als brandgefährliche Offensiv-Waffe auf dem Rasen", heißt es in der Meldung des Vereins. Besonders hervor hebt Peters, dass Steinmetz eine ligaunabhängige Zusage gegeben hat. Da der Verein noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft, ist das ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. "Das unterstreicht einmal mehr seinen starken Charakter: Ihm geht es um den Aufbau von etwas Neuem. Das ist ein wichtiges Signal an die Mannschaft, die Fans und das gesamte Umfeld. Wir stellen gerade die Weichen für die Zukunft an der Schleuse, und diese Zusage ist der erste, wichtige Schritt für alles, was kommt", betont Peters.