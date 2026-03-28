Raphael Steinmetz wird Spielertrainer in der Bezirksliga

Bei der Planung für die kommende Saison ist dem SuS 21 Oberhausen ein echter Coup gelungen: Raphael Steinmetz wird Spielertrainer und Sportlicher Leiter in Personalunion bei dem aktuell noch abstiegsbedrohten Bezirksligisten. Der Verein selbst betitelt die Verpflichtung als größten Transfer der Vereinsgeschichte.
"Wir haben in den letzten Wochen viele und vor allem extrem gute Gespräche geführt. Was mich dabei von Anfang an begeistert hat, war Raphas akribische und detailverliebte Arbeitsweise – man merkt in jeder Sekunde seine Profi-Vergangenheit und seinen Anspruch an Qualität. Dass er so für unsere Vision brennt, zeigt auch uns als Verein, dass wir hier an der Schleuse aktuell verdammt viel richtig machen", erklärt Robin Peters, der 1. Vorsitzende der Oberhausener, in den Vereinsmedien.
Steinmetz, der nach seiner aktiven Profi-Karriere, zunächst vier Jahre lang für Schwarz-Weiß Alstaden spielte, wechselte vor anderthalb Jahren zum VfB Bottrop. Mit 17 Toren und 18 Vorlagen ist er in der laufenden Saison in der Landesliga, Gruppe 2, ein echter Unterschiedsspieler und soll das auch beim SuS 21 sein: "Als Taktgeber an der Seitenlinie, als strategischer Kopf in der sportlichen Leitung und natürlich als brandgefährliche Offensiv-Waffe auf dem Rasen", heißt es in der Meldung des Vereins. Besonders hervor hebt Peters, dass Steinmetz eine ligaunabhängige Zusage gegeben hat. Da der Verein noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga kämpft, ist das ein wichtiges Zeichen für die Zukunft. "Das unterstreicht einmal mehr seinen starken Charakter: Ihm geht es um den Aufbau von etwas Neuem. Das ist ein wichtiges Signal an die Mannschaft, die Fans und das gesamte Umfeld. Wir stellen gerade die Weichen für die Zukunft an der Schleuse, und diese Zusage ist der erste, wichtige Schritt für alles, was kommt", betont Peters.
Der 31-jährige Trainer der kommenden Spielzeit freut sich auf die neue Herausforderung: "Ich habe richtig Lust darauf, hier an der Schleuse etwas Nachhaltiges zu bewegen. Die Gespräche mit Robin waren ehrlich und ambitioniert. Ich möchte meine Erfahrung nutzen, um die Mannschaft weiterzuentwickeln und gleichzeitig die sportlichen Strukturen im Verein aktiv mitzugestalten.“ An diesem Wochenende hat Steinmetz mit Bottrop spielfrei. Ziemlich sicher dürfte sein, dass er sich nicht mit dem Oberliga-Aufstieg vom VfB verabschiedet. Nach dem souveränen Gewinn der Herbstmeisterschaft, lief im neuen Jahr bei dem ambitionierten Landesligisten noch nichts rund und nach fünf Niederlagen in Folge ist der VfB auf Tabellenplatz vier abgerutscht. Spitzenreiter SV Scherpenberg hat inzwischen sieben Punkte Vorsprung. Stattdessen könnte er bei Schleuse vorbeischauen. Um 15.30 Uhr gastiert der TuS Asterlagen beim SuS 21.
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: