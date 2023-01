Raphael Quarta: "Transfercoup! Lionel Messi wechselt zu Wülflingen" FuPa Wintercheck: FC Wülflingen 1

Kann jetzt noch nicht definiert werden, da noch eine halbe Saison zu spielen ist. Jede Mannschaft wird Ihre Punkte noch holen. Abgerechnet wird am Schluss.

Wer ist der Aufstiegsfavorit in eurer Liga - und warum?

Das grösste Highlight war sicher das Spiel gegen den SC Veltheim , als wir in der Pause 0:4 zurücklagen und noch 5:4 gewannen.

Was war euer Highlight oder Schlüsselmoment der Hinrunde?

Du möchtest den FuPa-Wintercheck für deine Mannschaft beantworten? Hier findest du die Wintercheck-Fragen . Du kannst direkt im Artikel oder per E-Mail an zuerich@fupa.net antworten. Am besten gleich ein aktuelles Teamfoto mitschicken!

Teils teils. Wir wussten, dass ein Umbruch und ein sehr verändertes Team seine Zeit benötigt. Wichtig war in erster Linie, junge Spieler zu integrieren und die erfahrenen Spieler zu halten oder zurückzuholen, was gut gelungen ist. Jedoch war der eine oder andere Eigenfehler der Mannschaft zu viel drin.

In welchem Bereich wird dein Team in der Rückrunde besser sein als in der Vorrunde und weshalb?

In der Wintervorbereitung, in welcher hart gearbeitet wird, ist das Ziel, sich in den verschiedensten Bereichen zu verbessern. Wir werden weniger Gegentore erhalten!

Welches ist die Stärke deines Teams und wo liegen die Schwächen?

Der Teamspirit sowie der Zusammenhalt von jung bis alt in dieser Truppe ist einzigartig. Die fussballerischen Stärken und Schwächen werde ich nicht verraten ;)

Welche FuPa-Schlagzeile würdest du gerne über deinen Verein lesen?

Transfercoup! Lionel Messi wechselt als letzte Station zum FC Wülflingen ;))

Was war in der Vorrunde die originellste Trainingsabsage?

"Meine Mutter hat mich zu Hause eingeschlossen." ;)

***

>>> Werde kostenlos FuPa-Vereinsverwalter und pflege die Daten deiner Mannschaft

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Twitter - @FuPa_Zuerich