Raphael Klein bleibt Trainer beim SV Titisee

Ungeachtet der 1:3-Heimniederlage gegen den SV Mundelfingen am Samstag können die Hochschwarzwälder für eine weitere Spielzeit in der Kreisliga A planen. In der laufenden Saison verhinderte auch größeres Verletzungspech ein besseres Abschneiden des SV Titisee, der, wenn der komplette Kader zusammenkommt, durchaus eine Mannschaft zusammenhat, die in der Endabrechnung einer Spielzeit im vorderen Drittel in der Kreisliga A landen kann. Auf diese Möglichkeit hofft Klein nun in der kommenden Saison. Während es beim SV Titisee also weitergeht wie bisher, kommt es bei einigen anderen Mannschaften in der Staffel II zu Trainerwechseln. Beim SV Eisenbach übernimmt Uli Bärmann von Daniel Gemeinder, auch bei der SG St. Märgen/St. Peter und dem SV Grafenhausen kommt es zu einem Wechsel an der Seitenlinie, hier ist aber die Nachfolge noch nicht geklärt. Weiter an Bord bleiben hingegen unter anderem die Trainer Javier Invernot bei der SG Unadingen/Dittishausen, Franbk Berrer beim TuS Blumberg und Nurhan Ardiclik bei der SG Riedböhringen/Fützen.