Raphael Holzhauser: Löwen wollen den Routinier aus dem belgischem Leuven Transfer eines Topspielers vor dem Abschluss

München - Der Sportchef war mit an Bord – und vermutlich hatte er seine Hauptarbeit bis zum Neustart der 3. Liga am 14. Januar bereits erledigt. Günther Gorenzel flog mit dem 1860-Tross nach Belek, wo er schon in Kürze ein Transferversprechen einlösen könnte. Ein Landsmann des Österreichers steht ganz oben auf der Wunschliste der Löwen: Raphael Holzhauser, 29, der frühere Bundesligaprofi (Stuttgart, Augsburg). Zwei A-Länderspiele für Österreich, erstligaerprobt in vier Ländern, aktuell beim Tabellenachten der belgischen Meisterschaft unter Vertrag, bei OH Leuven.

Sein Vertrag bei OH Leuven läuft noch bis 2024

Dass ein internationaler Klassemann im Anflug ist, stand seit Dienstagmittag fest (wir berichteten). Bild.de war das erste Medium, das den vermutlich richtigen Namen öffentlich machte. Das Problem: Holzhausers aktueller Vertrag in Belgien läuft noch eineinhalb Jahre (bis 30. Juni 2024). Der zentrale Mittelfeldspieler müsste herausgekauft werden – oder Leuven einem Leihgeschäft zustimmen. Nach Informationen unserer Zeitung haben die Gremien der Löwen 300 000 Euro für Michael Köllners Wunschspieler bewilligt. Leihgebühr, Gehalt, Beraterkosten – für einen Drittligisten wäre der Transfer eine große Nummer. Aber zugleich eine Ansage.

Handelt Gorenzel ein Leihgeschäft aus?