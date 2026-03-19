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Raphael Heitzler ist neuer Trainer des Freiburger FC
von Andreas Klein (BZ) · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Neuer Trainer des Freiburger FC in der Landesliga: Raphael Heitzler | Foto: Daniel Thoma
Vor dem richtungsweisenden Spiel gegen die U23 des Bahlinger SC hat Fußball-Landesligist Freiburger FC den seit der Demission von Mohamed Daoudi vor gut zwei Wochen verwaisten Trainerposten neu besetzt. Fortan ist Raphael Heitzler (35) beim aktuellen Tabellensiebten Cheftrainer, assistiert von Kevin Bächle (32).